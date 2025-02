Borhyová vystavila napěchovaný výstřih a diví se: "Tolik reakcí jsem nečekala"

Oblíbená moderátorka přiznává, že takovou bouři reakcí na svůj peprný valentýnský snímek rozhodně nečekala.

Lucie Borhyová svým fanouškům nedá chvíli klidu a na letošního Valentýna navíc ještě mimořádně rozproudila krev pánské polovině publika, když na svém Instagramu zveřejnila sérii fotek, ve kterých se za svůj démonický dekolt nestyděla, ani co by se za nehet vešlo:

Podobně provokativní snímky se samozřejmě nemohly potkat s ničím jiným než smrští reakcí, ale sama Lucie ji bůhvíproč nečekala:

„Já jsem byla překvapena, protože mi nepřipadala zase nějak extrémně odvážná jako jiné fotky. Měla jsem tam větší výstřih, ale to nebylo poprvé. Těch reakcí bylo opravdu hodně, asi bych to ani nespočítala. Bylo toho přehnaně moc. Chodily mi i soukromé zprávy,“ přiznala pro magazín eXtra.cz

Doma z toho prý žádné větší drama nebylo, protože partner Michal Smečka, se kterým už Lucie strávila osm let, chápe, jaké to je, když randí s celebritou, a proto nežárlí: „Partner nežárlí. On je naštěstí v pohodě, takže to jsem ráda,“ pochválila si Lucie.