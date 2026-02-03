Jihočeský hejtman Kuba dnes představí jméno hnutí, které chce vyslat do voleb
3. 2. 2026 – 8:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jihočeský hejtman Martin Kuba dnes oznámí název politického hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb, a představí jeho vizuální identitu.
Nové hnutí představí na tiskové konferenci v Praze. Populární jihočeský hejtman se zkušenostmi z vlády loni na podzim po 22 letech opustil Občanskou demokratickou stranu. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku, spolu s ním odešla od občanských demokratů část regionálních politiků.
Hnutí, v němž někteří komentátoři vidí do budoucna celostátní subjekt se sílou konkurovat zavedeným středopravicovým stranám, bude budovat i republikovou strukturu. "Startovat budeme přirozeně na jihu Čech, ale protože mi píšou lidé ze všech koutů naší země a mluvím se spoustou členů ODS napříč Českem, tak určitě budeme připraveni budovat i republikovou strukturu tohohle nového hnutí," řekl dříve Kuba.
Do podzimu loňského roku byl Kuba předsedou jihočeské ODS. V minulosti působil ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 jako ministr průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách, když strana na jihu Čech získala 47 procent. Podle expremiéra a bývalého předsedy ODS Petra Fialy se odmítl podílet na kampani před loňskými sněmovními volbami a po prohře ODS v nich se nepostavil se svou vizí Martinu Kupkovi, který vedení strany přebral na lednovém kongresu.