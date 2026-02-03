Pavlínka a Martin z Bacheloru prozrazují peprné podrobnosti: Nejdřív se styděli, ale pak...
3. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková
Zamilovaný pár z reality show prozrazuje, jak se jim vlastně doopravdy žije bez kamer a obrazovek.
Na obrazovkách je v reality show, jakou je Bachelor Česko, samozřejmě potřeba všechno prožívat řekněme... Snad možná i o trochu víc než naplno. Diváci chtěji romantiku, produkce chce lásku a slzy dojetí a televize potřebuje, aby se lidé nemohli odtrhnout od obrazovek.
Když ale padne poslední klapka, kamery se zabalí a štáb se odjede připravovat na příští ročník, zbyde pár, který si právě před miliony lidí vyznal nehynoucí lásku. A najednou stojí v nezvyklém tichu a nikdo pořádně neví, co dál.
Pro Martina Dubovického a Pavlu Vaníčkovou se ale televizní jiskra rovnala jen úplnému začátku, rozvoj vztahu, který museli skrývat kvůli tomu, že reality show byla stále ještě ve vysílání, proběhl až později.
Pár si dorazil popovídat s redaktory eXtra.cz a Martin hned na úvod prozradil, že úplný začátek jejich vztahu nebyl kompletně tradiční: „Je to tak, že ve chvíli, kdy se opustí show, tak druhý den jdete na letadlo zpátky do Čech. Já jsem to zařídil tak, abychom tam mohli spolu zůstat ještě na dovolené a poznat se i mimo kamery, což se nám povedlo,“ vysvětloval.
A konečně se naplno poznat bez scénáře, kamer a dohlížejících producentů prý bylo něco, co oběma velmi pomohlo: „Samozřejmě je to lepší. Člověk je míň nervózní, že na něj nekouká tolik lidí, může opravdu ta témata mít jakákoliv, nikdo na něj nezaklepe po hodině a půl: ‚Hele, musíme končit, jedem.‘,“ vyprávěla Pavla.
Na radikální změnu v přístupu si ale musela chvíli zvykat: „Teď je na to člověk najednou sám. V tom byl zajímavý ten můj první den. Byli jsme na hotelu a já jsem si říkala: ‚Tyjo, tak já vím, kolik je hodin, já si můžu dělat, co budu chtít‘, a i ty konverzace už jsou jiné, že člověk žije několik týdnů v tom jejich režimu, a tak ten první, druhý den je takový velký šok,“ zavzpomínala.
Rozdíl mezi televizní, mírně vykalkulovanou romancí a pak tou skutečnou, nestrojenou, je podle Martina nebetyčný: „Ono i ta volnost toho života... poznáte se úplně jinak. Je to jiné a já jsem byl hrozně rád za to, že jsme si to takhle zařídili a udělali,“ prohlásil bachelor, který neskrývá názor, že doopravdy se se svou milou poznal až mimo kamery.
A úplně na počátku vztahu také úřadoval lehce komický stud, kdy si Pavlínka neuměla dojít na záchod u svého nového partnera a musela si chodit odskočit k jeho bratrovi Mirkovi: „Protože tam jsem se nestyděla. U Míry, to byl prostě najednou brácha. To byl brácha, kterého jsem nikdy neměla, a tak jsme spolu i mluvili. Na začátku vztahu, to se ještě stydíte. Prostě nechodíte na záchod. Takže u Míry mi to bylo jedno. To byl prostě brácha,“ smála se zamilovaná zlatovláska.