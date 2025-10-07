Neměla tu v plánu žít! Slavná Anife Vyskočilová: "V Česku jsem omylem"
7. 10. 2025 – 6:05 | Magazín | Jiří Rilke
Nezaměnitelná tanečnice se do Česka připletla tak trochu omylem. Ale nevypadá to, že by snad litovala.
Bulharská tanečnice tureckého původu Anife Vyskočilová žije v Česku už skoro třicet let. Energická dáma na veřejnosti prakticky vždycky srší pozitivní náladou, je proto těžké odhadovat, zda se najdou chvíle, kdy něčeho lituje.
Pokud ano, s největší pravděpodobností se předmětem její lítosti stává důvěra k někdejší kamarádce, které Anife věřila jak vlastní sestře... a za odměnu dostala imaginární dýku do zad, když ji kamarádka okradla o úspory.
„Důvěřovala jsem jí jako sobě samé. Občas šla zaplatit svoje účty a mezi tím i ty moje. Jenže neplatila nic a peníze zmizely. Přišla jsem o velkou částku,“ popsala pro eXtra.cz.
Incident proběhl už před čtvrt rokem a hned ve vzduchu visela otázka, zda se do věci zapojí policie a soudy.
To se nakonec nestalo: „V Česku by se to táhlo roky. A nakonec? Platila by mi stovku měsíčně. Já věřím, že peníze se ke mně vrátí. Ale ona bude jednou umírat se špatným svědomím,“ uvedla Anife.
Jinak ale nejspíš nelituje ničeho – ani toho, že skončila v Česku, ačkoliv to původně nebylo vůbec v plánu.
„Já jsem do Česka přišla omylem. Celá moje rodina žije v Německu, a kdybych se tady neztratila, neseznámila se s exmanželem a nezačala náhodně dělat showbyznys, asi bych tu nikdy nezůstala,“ popsala cestu slepého k houslím.
Žádné stěhování už ale v plánu není: „Jsem tady třicet let, platím daně, mám tady děti i vnučku. Proč bych odcházela?“