Ministerstvo zveřejnilo část zprávy OLAF. Navrhl vyjmout Čapí hnízdo z projektů EU

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách tři odstavce závěrů z padesátistránkové zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Vynětí ve čtvrtek navrhlo i ministerstvo financí.

Ministerstvo závěry ze zprávy OLAF zveřejnilo na základě požadavků, se kterými se na něj obrátili lidé podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nevyhovělo ale žádosti o zveřejnění celé zprávy, protože by to podle jeho názoru mohlo ohrozit trestní řízení kolem financování Čapího hnízda. Úřad upozornil, že až pominou důvody, pro které zveřejnění hlavní části zprávy odmítl, bude možné na základě nově podané žádosti dokument poskytnout.

"Zveřejnění celé zprávy OLAF v plném rozsahu s ohledem na to, že zpráva obsahuje informace shromážděné v probíhajícím trestním řízení, nebylo možné, neboť by tím mohlo dojít k ohrožení jeho průběhu.

Ministerstvo financí proto přistoupilo k částečnému poskytnutí informace, které podle našeho názoru nemohou ohrozit účel a průběh trestního řízení a jejich poskytnutím zároveň naplní účel došlých žádostí v maximální možné míře a přispělo k diskusi o věcech veřejného zájmu," sdělil mluvčí MF Michal Žurovec.

Uvedl také, že ministerstvo dostalo čtyři desítky žádostí o zveřejnění zprávy OLAF k Čapímu hnízdu. U předchozích zpráv OLAF k vyšetřování jiných projektů, které ministerstvo v minulosti dostalo, podle Žurovce nikdy žádné závěry zveřejněny nebyly.

"Jemně řečeno to v překladu znamená, že při získávání dotace bylo porušeno právo," uvedl v reakci na zveřejněné závěry předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka označil zveřejnění závěrů za nedostatečné, trvá na publikaci celé zprávy OLAF. "MF tímto postupem bohužel jen zvyšuje podezření, že tento projekt není v pořádku!," uvedl.

Ministerstvo ve čtvrtek na základě doporučení Evropské komise vyzvalo k vynětí celkem 44 projektů, které prověřuje OLAF, z evropského financování. Mezi nimi je i Čapí hnízdo. Vyjmutí fakticky podle mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce znamená, že na jednotlivé projekty bude pohlíženo jako na národní dotace. Padesátimilionovou dotaci pro vznik Čapího hnízda by tak v konečném důsledku zaplatili čeští daňoví poplatníci.

Kvůli dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi obvinění české policie. Příští týden by kvůli záležitosti měl vypovídat před mandátovým a imunitním výborem sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Den po výpovědi na výboru bude Babišova vláda ve sněmovně žádat o důvěru.

Členové imunitního výboru sněmovny budou mít od pátku přístup ke zprávě OLAF přístup, uvedl ve čtvrtek na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štepánka Zenklová potvrdila, že zpráva OLAF je od dnešního poledne součásti spisu, poslance však bude vázat mlčenlivost.

Výbor regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy by měl jednat o vyjmutí farmy z evropského financování na přelomu ledna a února, sdělil člen výboru za opoziční TOP 09 Jan Jakob a dodal, že žádá o jednání v dřívějším termínu. Obává se převolení výboru na krajském zastupitelstvu, které se má sejít koncem ledna.

Předsedkyně výboru a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová později uvedla, že by se Čapí hnízdo mohlo řešit už 15. ledna. Odmítla obavy, že chce svolat jednání záměrně v pozdějším termínu.

Hejtmanka uvedla, že na pátek je k ní objednán ředitel úřadu regionální rady Kamil Munia. "Budeme to řešit, na kdy to svoláme a jaký program bude. Myslím, si, že to nemá cenu protahovat, určitě to proběhne nejdříve, jak jen to bude možné," dodala.

Pokorná Jermanová také nesouhlasí s informacemi, že dala Muniovi příkaz, aby neposkytoval zprávu OLAF členům výboru regionální rady. Údajně ji požadoval krajský zastupitel a člen výboru Michael Pánek (ODS).

"Sama tuto zprávu dosud nemám k dispozici," uvedla hejtmanka. Podotkla, že členové výboru dostanou veškeré podklady v souladu s jednacím řádem nejpozději sedm dní před zasedáním. "Ráda bych zdůraznila, že stejně jako ministerstvo financí čekáme na výsledky analýzy, které si nechalo zpracovat. Budeme postupovat stejně jako ostatní orgány státní správy a dle doporučení státního zastupitelství," doplnila.