Slavné tváře pod skalpelem: chirurg z Extrémních proměn prozradil, co po něm celebrity opravdu chtějí
10. 3. 2026 – 11:30 | Zprávy | Anna Pecena
Zákulisí estetické medicíny je někdy překvapivější, než si lidé myslí. Plastický chirurg z populárního pořadu Extrémní proměny nyní promluvil o tom, s jakými požadavky za ním chodí celebrity. Některé zákroky jsou prý naprosto běžné, jiné mohou veřejnost překvapit.
Plastická chirurgie je v posledních letech stále populárnější – nejen mezi běžnými lidmi, ale i mezi slavnými osobnostmi. O tom, jaké úpravy jsou dnes nejžádanější a co přesně chtějí celebrity změnit, promluvil plastický chirurg Ondřej Měšťák, který spolupracuje i s televizním pořadem Extrémní proměny. Podle něj se slavné klientky i klienti v mnohém neliší od běžných pacientů.
Nejčastější zákroky? Prsa, nos a omlazení obličeje
Podle Měšťáka patří mezi nejčastější operace plastika prsou a rhinoplastika, tedy úprava nosu. Právě na tyto zákroky se prý specializuje řada chirurgů, protože jde o velmi komplexní oblasti estetické medicíny. „Když nepočítáme operace víček, tak nejčastějšími operacemi jsou operace prsou,“ vysvětlil chirurg v rozhovoru.
U celebrit je situace podobná. Zvlášť u starších hereček se často řeší omlazení obličeje – například operace víček nebo facelift. Tyto zákroky mají pomoci odstranit známky stárnutí a zachovat svěží vzhled před kamerou.
Estetická medicína navíc dlouhodobě roste. Podle odborníků se každoročně zvyšuje počet pacientů, kteří podstupují plastické operace, a čekací doby na některých klinikách mohou dosahovat i několika měsíců.
Celebrity chtějí diskrétnost
Možná překvapivě ale slavné osobnosti podle chirurga nepřicházejí s extrémními požadavky. Naopak často chtějí především přirozený výsledek a maximální diskrétnost.
Měšťák přiznal, že celebrity na kliniku chodí, ale byznys na nich prý postavený není. Kliniky podle něj spolupracují občas i s influencery, ale většina známých klientů si přeje zůstat mimo veřejnou pozornost.
To je také důvod, proč mnoho zákroků zůstává veřejnosti skrytých. Na rozdíl od hollywoodských hvězd české celebrity často dávají přednost nenápadným úpravám, které nejsou na první pohled patrné.
Plastická chirurgie jako rostoucí trend
Estetické zákroky dnes zdaleka nejsou výsadou celebrit. Podle odborníků patří mezi nejčastější operace například plastika prsou, liposukce nebo operace víček. V některých velkých klinikách v Česku se provádějí tisíce plastických operací ročně a zájem stále roste.
Důvod je jednoduchý – lidé chtějí vypadat mladší a cítit se lépe. Plastická chirurgie tak dnes není jen o kráse, ale často i o psychické pohodě a sebevědomí.
Ať už jde o účastníky reality show nebo známé osobnosti z televize, jedno je jisté: touha po změně vzhledu je dnes silnější než kdy dřív. A jak naznačují slova chirurga z Extrémních proměn, skalpel plastických chirurgů rozhodně nezahálí.