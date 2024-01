Je čas přijmout euro, pravil Pavel

Budoucnost Česka je spojena s evropskou měnou, řekl prezident v novoročním projevu natočeném na třetím nádvoří Pražského hradu.

„Je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás k naplnění tohoto závazku (přijetí eura) dovedou. Přes nekončící diskuse o výhodách a nevýhodách eura pro zemi s otevřenou a exportní ekonomikou, ležící ve středu Evropy, je společná měna logickou budoucností,“ poznamenal Petr Pavel.

S korunou na věčné časy?

Evropská unie podle Pavla dává Česku šanci uplatnit jeho vliv a prosadit jeho zájmy. Společně s NATO je zárukou, že má Česko silné partnery, o které se může opřít.

Debatu o euru rozproudila letošní zpráva ministerstva financí a České národní banky. Vyplývá z ní, že Česko bude zřejmě letos plnit některá z maastrichtských kritérií pro zavedení společné měny. Ministerstvo financí, ale nedoporučilo dělat v tomto směru nějaké kroky.

Pro vstup do eurozóny musí země splnit maastrichtská kritéria. Kritérium cenové stability stanovuje, že míra inflace v zemi nesmí překročit o víc než 1,5procentního bodu průměrnou inflaci tří zemí eurozóny s nejnižším růstem cen. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb vyžaduje, aby dlouhodobá úroková míra nebyla o více než dva procentní body nad průměrem tří zemí eurozóny s nejnižší inflací. Kritérium veřejných financí stanovuje maximální míru rozpočtového deficitu na tři procenta HDP a maximální míru zadlužení na 60 procent HDP.

Vláda ve svém programovém prohlášení nepíše, že by chtěla do konce svého funkčního období v roce 2025 stanovit termín pro přijetí eura. V dokumentu se ale kabinet zavazuje k co nejrychlejšímu splnění maastrichtských kritérií.

Křivolaké cesty k úsporám

Pavel ocenil snahu vlády řešit zadlužení i přesto, že zvolené cesty jsou podle prezidenta někdy křivolaké a poznamenané vyvažováním požadavků v pětikoalici. Smyslem opozice, ve které aktuálně jsou hnutí ANO a SPD, je podle Pavla kritika kabinetu a tvorba alternativních řešení.

Čekal jsem projev prezidenta, dočkal jsem se proslovu politika pětikoalice. Nálepkování, opomenutí generace seniorů a nepochopitelné vzývání eura. Vytknout vládě pouze špatnou komunikaci je nepochopení podstaty problému. Oceňuji naopak vyjádření k tragédii na filozofické fakultě. pic.twitter.com/25TwGduQlZ — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) January 1, 2024

„Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu. Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat,“ poznamenal prezident.

Pavel ve svém prvním novoročním projevu upozornil na „vulgarizace politické diskuse“. „Neshody k demokracii patří a mohou být i plodné. Pokud ale sklouzávají k nevěcnému handrkování, osočování, nebo dokonce k urážkám, jde o selhání, které nepřináší nic dobrého,“ řekl.

Prezident považuje za nutné, aby po tragédii na filozofické fakultě, kde střelec minulý čtvrtek zabil 13 lidí a 14. oběť zemřela později v nemocnici, společnost překonala.

V přímém přenosu ČT24 jsem před chvílí okomentoval novoroční projev prezidenta Pavla. A ještě jednou přeji Vám všem, vašim rodinám a blízkým úspěšný a šťastný celý nový rok 2024! pic.twitter.com/ER1b6pQEIa — Tomio Okamura (@tomio_cz) January 1, 2024

„Nesmyslná ztráta tolika, ve většině případů mladých životů, v nás vyvolala obrovský smutek, lítost, ale i niterný vztek,“ poznamenal prezident. „Přestože v nás tyto pocity zůstanou dlouho, jako společnost musíme především překonat strach. Nemůžeme si nechat vzít radost ze života a naději v lepší časy.“

Volte a přemýšlejte

Prezident nakonec vyzval k účasti v letošních volbách do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do Senátu. Hlasy podle něj snadno získávají populisté a extremisté, kteří lákají na líbivé sliby a nestraní se zneužití nebo rozdmýchávání obav.

Poprvé po dekádě sjednocující, nikoliv rozdělující projev. Díky! — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 1, 2024

„V realitě pak ale problémy pouze prohlubují a své země i jejich lidi vyčerpávají,“ prohlásil Pavel.

„Starosti jako energetická krize, hospodářská stagnace, inflace, bezpečnost nebo ochrana životního prostředí nezmizí, když zavřeme oči,“ řekl prezident a vyzval k odpovědnému zvážení toho, jak realistická řešení politici předkládají.