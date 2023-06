Prezident Petr Pavel je sto dní ve funkci, věří mu šest z deseti Čechů

Dnes je to sto dní od inaugurace prezidenta Petra Pavla. Průzkumy ukazují, že má důvěru šesti z deseti lidí v Česku, sám za úspěch svého dosavadního prezidentství považuje nastartování směru, kterým by rád pokračoval v příštích pěti letech. Politologové oceňují Pavlovu snahu zprostředkovávat dialog a otevírat Pražský hrad, jako pozitivní změnu po éře Miloše Zemana vidí Pavlovo působení politici vládní koalice. Opozice je v hodnocení odměřenější.

Pavel složil prezidentský slib 9. března. Hlavou státu ho lidé v ČR zvolili na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby jednoznačně porazil bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Krátce po inauguraci si Pavel stanovil osm oblastí slibů, které chtěl za prvních 100 dnů ve funkci splnit.

Na čtvrteční tiskové konferenci Pavel řekl, že většinu krátkodobých cílů se podařilo splnit a většinu dlouhodobých rozpracovat. Za největší úspěch označil to, že byl nastartován směr ke splnění celkové vize jeho prezidentství, která stojí na dvou pilířích. Prvním z nich je upevnění pozice ČR ve společnosti demokratických zemí s prozápadní orientací. Druhým celková změna nálady ve společnosti, aby lidé uvěřili, že mohou něco změnit, pokud chtějí.

Od nástupu do funkce Pavel jmenoval nové ministry životního prostředí, školství a pro evropské záležitosti, navrhl a po schválení Senátem jmenoval také tři ústavní soudce. Od zvolení do funkce navštívil pět krajů České republiky a také všechny sousední země, na Slovensku a v Německu byl ve funkci již dvakrát. Absolvoval i cestu na Ukrajinu bránící se ruské agresi, kde se také vydal podpořit vojáky do blízkosti frontové linie.

Politologové na jeho dosavadním působení oceňují hlavně snahu zprostředkovávat diskusi mezi vládou a opozicí, otevírat Hrad občanské společnosti a koordinovat zahraniční politiku s kabinetem.

Důvěru 60 procent lidí v Česku má Pavel podle květnového průzkumu agentury STEM, za důvěryhodného politika ho považuje i téměř polovina nevoličů a čtvrtina Babišových voličů z prezidentských voleb. Mezi vrcholnými politiky v Česku má Pavel největší důvěru podle březnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), který ukázal, že prezidentovi věří 59 procent občanů.

Jako velmi příjemnou změnu, dobrý start či kulturní zlom po předchozím Zemanově prezidentování hodnotí prvních sto dní Pavla ve funkci politici vládních stran. V anketě ČTK ocenili jeho aktivitu směrem k zákonodárcům i občanské společnosti, nadstranickost, se kterou přistupuje k diskusi na různá témata, a také snahu o vybudování profesionálně fungujícího úřadu hlavy státu. Opozice kritizuje to, že Pavel nevetoval zkrácení valorizace důchodů. Hlava státu podle ní také nedostatečně využila nedávnou návštěvu Poslanecké sněmovny ke komentáři ekonomických kroků vlády.