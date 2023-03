Složil slib, podal ruku, podepsal. Petr Pavel se stal prezidentem

Česko má nového prezidenta.

(Zprávu aktualizujeme) Petr Pavel ve čtvrtek ve Vladislavském sále Pražského hradu složil slib do rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Měl u toho položenou ruku na Ústavě.

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ řekl.

Slib potom potvrdil podáním ruky Vystrčilovi a podpisem. Následoval dlouhý a hlasitý potlesk. Nato zazněla státní hymna.

— ČT24 (@CT24zive) March 9, 2023

Pavel potom v krátkém projevu připomněl svůj závazek vrátit do vedení země „důstojnost, respekt, slušnost“ a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo, když se „hlavním kritériem posuzování kvality činů i osobností stal úspěch“.

„Není pravda, že je naše společnost příliš rozdělená. Spíš jsme si zvykli mluvit více o tom, co ji rozděluje. Měli bychom více mluvit o tom, co nás spojuje. Spravujeme stejnou zemi a mluvíme stejným jazykem. To platí od Krásné až po Bukovec,“ upozornil nový prezident.

Za svůj nový tým označil Pavel všechny lidi, ať mu dali ve volbách svůj hlas, volili někoho jiného, nebo nehlasovali. „Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat,“ pravil.

Po inauguraci Pavel pozdravil veřejnost z balkonu na třetím hradním nádvoří. „Jsme skutečně připraveni udělat vše pro to, aby změna nastala,“ slíbil shromážděným lidem Pavel se svou manželkou. „Nebude to lehké, ale zvládneme to,“ dodal.

‚Časy se mění‘

Po projevu na nádvoří následovala skladba „The Times They Are a-Changin'“ (Časy se mění) od Boba Dylana.

Kateřina Marie Tichá a Časy se mění. pic.twitter.com/7J1cPDfBro — Vojtěch Gibiš. V bloku (@GibisVB) March 9, 2023

Nato Pavel položil květinu u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Následovala číše vína ve Španělském sále, kam bylo pozváno na 2500 lidí.

Slavnostní odpoledne završí modlitba ve svatovítské katedrále.