Japonsko přepisuje dějiny medicíny: Testuje revoluční vynález

29. 5. 2025 – 14:29 | Zpravodajství | Alex Vávra

Japonsko spustilo první klinické testy umělé krve na světě. Pokud uspěje, může jednou provždy vyřešit celosvětový nedostatek dárců a zachránit miliony životů. Revoluce v medicíně právě začíná.

Zní to jako sci-fi, ale je to realita: Japonsko jako první země na světě začalo testovat umělou krev na lidech. Pokud se tato převratná technologie osvědčí, může vyřešit jeden z nejpalčivějších problémů moderní medicíny – zoufalý nedostatek krevních zásob. Klinické testy probíhají už od března pod vedením Lékařské univerzity v Naře a navazují na úspěšné pokusy z roku 2022. Tehdy se potvrdilo, že tzv. hemoglobinové váčky – miniaturní umělé krvinky – jsou bezpečné a dokáží přenášet kyslík stejně jako normální krev. V rámci současného testování dostávají dobrovolníci 100 až 400 mililitrů této nové krve, aby se ověřila její bezpečnost. Cílem je, aby do roku 2030 mohla umělá krev vstoupit do běžného nemocničního provozu.

Krev dochází. A celosvětově.

Možná si to neuvědomujeme, ale krev je v nemocnicích kriticky vzácná surovina. Ve vyspělých zemích pochází 90 % zásob od dobrovolníků – ale těch ubývá, a hlavně je málo dárců s vzácnými krevními skupinami. V chudších zemích je situace ještě horší: pokryjí jen asi 40 % svých potřeb, zbytek musí dovážet. A to je problém, protože krev má krátkou životnost. A co je ještě horší – většina zemí je zcela závislá na dovozu krevních derivátů, jako jsou imunoglobuliny nebo koagulační faktory, které jsou nezbytné pro přežití u řady pacientů.

Japonsko má ale svůj vlastní, tichý problém. Populace stárne, dětí se rodí zoufale málo, a většina krevních transfuzí se používá pro pacienty starší 65 let. Kdo bude krev darovat, až většina národa bude v důchodu? Právě proto je vývoj umělé krve pro Japonsko otázkou přežití – a brzy možná i pro celý svět.

Dvě cesty k „umělé krvi“

Profesorka Hiromi Sakai z Lékařské univerzity v Naře vytvořila jeden z nejpokročilejších způsobů syntézy. Využívá hemoglobin z prošlých zásob krve a uzavírá jej do mikroskopických obalů, takže výsledná krev nevyžaduje shodu krevní skupiny. Druhá metoda pochází z Univerzity Chuo, kde je hemoglobin zapouzdřen do bílkoviny z rodiny albuminů. Tato verze se osvědčila ve studiích na zvířatech, kde pomáhala stabilizovat tlak a zachraňovala životy při krvácení nebo mrtvici. Výsledek? Umělá krev, kterou lze vyrábět bez čekání na dárce, skladovat mnohem déle a podávat bez ohledu na krevní skupinu.

Co to znamená pro budoucnost lidstva?

Představme si svět, kde nehrozí, že někdo zemře jen proto, že není dost krve. Kde sanitka vezme umělou krev z chladničky a okamžitě zachrání život. Kde chirurgové nemusí čekat, zda někdo daruje tu správnou skupinu krve. Kde armády a krizové týmy mají zásoby univerzální „tekutiny života“ kdykoliv po ruce. Zní to jako zázrak – a zároveň jako revoluce. Pokud Japonci uspějí, nezmění jen medicínu. Mohou změnit i celý náš přístup k péči o život. A možná jednou i k tomu, co znamená být lidský. Protože když dokážeme nahradit krev – co bude dál?