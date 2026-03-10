Jako ze sci-fi: Lékař operoval pacienta na dálku přes celou Evropu
10. 3. 2026 – 16:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Chirurg v Londýně operoval pacienta v Gibraltaru vzdáleného 2 400 kilometrů – a vše proběhlo téměř bez zpoždění. Přelomová robotická operace ukazuje, že budoucnost medicíny může překonat i obrovské vzdálenosti.
Chirurg v Londýně. Pacient v Gibraltaru. Mezi nimi 2 400 kilometrů. Přesto operace proběhla, jako by byli ve stejné místnosti. Moderní robotická technologie totiž umožnila britskému lékaři odstranit nádor pacientovi na dálku a přepsat tím historii medicíny.
Dvaašedesátiletý Paul Buxton, britský podnikatel žijící už čtyři desetiletí v Gibraltaru, se tak stal jedním z prvních lidí na světě, kteří podstoupili takto vzdálenou robotickou operaci. Lékaři mu diagnostikovali rakovinu prostaty krátce po Vánocích. Místo čekání na operaci v Británii se ale rozhodl přijmout neobvyklou nabídku – stát se součástí experimentu, který by mohl změnit budoucnost chirurgie.
Operaci provedl uznávaný urolog profesor Prokar Dasgupta z londýnské The London Clinic. Seděl přitom u speciální konzole v londýnské čtvrti Harley Street a ovládal robotický systém, který byl umístěn na operačním sále v gibraltarské nemocnici St Bernard’s.
Buxton nakonec zákrok podstoupil bez nutnosti opustit Gibraltar. Po operaci uvedl, že se během několika dní cítil skvěle a byl rád, že se stal součástí medicínské historie.
Operace přes půl Evropy
Na operačním sále v Gibraltaru pracoval robot vybavený čtyřmi rameny a špičkovou 3D kamerou. Chirurg v Londýně ovládal každý jeho pohyb pomocí speciální konzole, která připomíná pokročilý počítačový systém.
Spojení mezi oběma místy zajišťovala optická síť s extrémně rychlým přenosem dat a záložním připojením přes 5G. Díky tomu bylo zpoždění mezi pohybem rukou chirurga v Londýně a reakcí robota v Gibraltaru pouhých 0,06 sekundy. Pro lékaře to znamenalo, že mohl operovat téměř stejně přesně, jako kdyby stál přímo u operačního stolu.
Robotický systém Toumai provedl složitou sekvenci chirurgických kroků vedoucích k odstranění prostaty. Po celou dobu byl v nemocnici přítomen také místní lékařský tým připravený zasáhnout, pokud by se přerušilo spojení. K žádnému výpadku však nedošlo a operace proběhla hladce. Buxton původně počítal s tím, že kvůli náročnému zákroku poletí do Londýna, zapíše se na čekací listinu NHS a v Británii stráví několik týdnů. Díky nové technologii ale mohl podstoupit operaci přímo doma v Gibraltaru.
Revoluce, která může změnit medicínu
Podle profesora Dasgupty může podobná technologie zásadně proměnit způsob, jakým se bude v budoucnu poskytovat zdravotní péče. Špičkoví chirurgové by totiž mohli operovat pacienty na druhém konci světa, aniž by museli opustit svou nemocnici.
Takový přístup by mohl pomoci zejména lidem v odlehlých regionech, kde není k dispozici specializovaná zdravotní péče. Pacienti by už nemuseli cestovat tisíce kilometrů za složitými operacemi, což by ušetřilo čas, peníze i stres spojený s dlouhými přesuny. Pro Gibraltar je tento úspěch obzvlášť významný. Území má pouze jednu nemocnici a lidé s vážnějšími zdravotními problémy často musí kvůli léčbě cestovat do Londýna nebo Madridu.
Projekt navíc nekončí. Lékaři plánují další podobné zákroky a jeden z nich bude dokonce živě přenášen pro tisíce chirurgů na kongresu Evropské urologické asociace v Londýně.
To, co ještě před pár lety znělo jako sci-fi, se tak pomalu stává realitou. A příběh britského pacienta z Gibraltaru ukazuje, že budoucnost medicíny může být doslova na dosah ruky – i když je lékař tisíce kilometrů daleko.