Íránský bezpečnostní činitel Larídžání pohrozil Trumpovi likvidací
10. 3. 2026 – 17:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vysoce postavený íránský bezpečnostní činitel Alí Larídžání pohrozil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby si dával pozor a nebyl nakonec sám eliminován.
Informuje o tom agentura AP.
Larídžání se takto vyjádřil na síti X poté, co americký prezident uvedl, že USA na Írán zaútočí dvacetkrát tvrději, pokud Teherán zastaví tok ropy Hormuzským průlivem.
"Obětavý národ Íránu se vašich prázdných hrozeb nebojí. Ani ti, kdo jsou větší než vy, nedokázali Írán zničit. Dávejte si pozor, abyste sám nebyl eliminován," uvedl Larídžání.
Írán již v minulosti čelil obviněním z pokusů provést atentát na Trumpa, připomněla agentura AP.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno 28. února. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí. Jeho syn Modžtaba byl v neděli zvolen novým nejvyšším duchovním.