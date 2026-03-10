Merz řekl, že zjevně neexistuje společný plán ukončení války na Blízkém východě
10. 3. 2026 – 15:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že zjevně neexistuje společný plán ukončení války v Íránu.
Německo ale nemá zájem na nekonečné válce, dodal na tiskové konferenci po dnešním jednání s českým premiérem Andrejem Babišem. Babiš prohlásil, že německý pohled na válku na Blízkém východě sdílí.
Merz varoval před nebezpečnou eskalací na Blízkém východě. Mnoho z cílů americko-izraelské operace - zastavit íránský jaderný program a program balistických raket - podle něj Německo se spojenci sdílí, "zjevně ale neexistuje společný plán" na rychlé a přesvědčivé ukončení války. "Nemáme zájem na nekonečné válce," dodal kancléř. Svět podle něj potřebuje stabilní a životaschopný Írán, ale také Írán bez jaderných ambicí. Vyhnout se je podle Merze třeba scénáři jako v Iráku či Libyi, kde zahraniční intervence vyvolaly dlouholeté ozbrojené konflikty.
Izrael a Spojené státy 28. února zaútočily na Írán, přičemž mimo jiné zabily dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího. Svůj krok Washington a Tel Aviv zdůvodňují především nutností zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Merz dnes znovu vyzval, aby Teherán přestal na německé spojence na Blízkém východě útočit.
Na pondělní tiskové konferenci americký prezident Donald Trump uvedl, že se válka proti Íránu blíží ke konci. Termín možného zastavení útoků, které USA podnikají společně s Izraelem, ale nezmínil. Na otázku novinářů uvedl, že to nebude do týdne.
Německý kancléř Friedrich Merz dnes také poděkoval českému premiérovi Andrejovi Babišovi, že zachoval muniční iniciativu pro Ukrajinu. Je to podle něj významný příspěvek k obraně země, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Merz se s Babišem sešel v Berlíně.
Merz na tiskové konferenci po jednání s českým premiérem hovořil nejprve o válce na Blízkém východě, zdůraznil ale, že kvůli ní se nesmí zapomínat na Ukrajinu. "Víme, že Kreml důkladně sleduje, jaké šance se mu kvůli íránské válce otevírají," řekl. V podpoře Ukrajiny proto podle něj nesmí Evropa polevovat. "Pokračování Českem iniciované muniční iniciativy pro Ukrajinu je tady významným příspěvkem," řekl kancléř. "Chtěl bych na tomto místě ještě jednou srdečně českému premiérovi poděkovat, že tuto iniciativu zachoval," dodal.
Loni před sněmovními volbami muniční iniciativu kritizovaly tehdy opoziční hnutí ANO a SPD. Předseda ANO a nynější premiér Babiš loni v červenci v rozhovoru s agenturou Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, předražená a plesnivá. Letos na začátku ledna ale oznámil, že muniční iniciativa spočívající v zajišťování munice pro Kyjev ve třetích zemích bude pokračovat, Česko do ní ovšem nebude dávat peníze. Český vládní poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček na konci února řekl, že loni díky české muniční iniciativě Ukrajina dostala 1,96 milionu kusů velkorážové munice.
Merz dnes také řekl, že se s Babišem shodli na tom, že je třeba schválit 20. balík unijních sankcí proti Rusku a také rozhodnutí o unijní půjčce Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Blokovat jejich přijetí kvůli záležitostem, které s nimi nesouvisí, by mělo přestat, dodal. Odkazoval tak na blokádu Maďarska. Jeho premiér Viktor Orbán odmítl s novými sankcemi a půjčkou souhlasit, dokud Ukrajina neobnoví provoz ropovodu Družba, poškozeného na konci ledna při útoku. "Shodli jsme se také, že budeme Ukrajinu podporovat na její další cestě do EU," dodal Merz. Rychlé členství ale podle něj "v současnosti není možné".