Jako u cigaret: Irsko zavede zdravotní varování na etiketách alkoholických nápojů

Označení bude podle BBC varovat spotřebitele před riziky konzumace alkoholu a uvádět kalorický obsah nápojů a procento alkoholu. Obecná varování se budou vztahovat například na rizika onemocnění jater a smrtelných forem rakoviny.

Ženy budou navíc varovány před zdravotním nebezpečím pití alkoholu v těhotenství. „Vítám, že jsme první zemí na světě, která učinila tento krok a zavedla komplexní zdravotní značení alkoholických nápojů,“ prohlásil Donnelly. Dodal, že se těší, až se další státy rozhodnou v tomto směru Irsko následovat.

Irská republika už jedno velké prvenství má: V roce 2004 byla první zemí, která zakázala kouření v uzavřených veřejných prostorech, jako jsou bary, kluby, hospody a restaurace.

