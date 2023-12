Jako svítíci kosmická loď: Na jezeře v Číně se vznáší futuristické muzeum

Sedmicípá hvězda vznášející se na skleněné hladině jezera připomíná vzdálenou mimozemskou architekturu. Nenachází se na cizí planetě, ale v Číně, a je to nové plovoucí muzeum věnované žánru science fiction.

Někdo by si mohl nové muzeum ve městě Čcheng-tu v jihozápadní Číně splést s kosmickou mimozemskou lodí. Tento pocit vás neopustí ani při pohledu na interiér. Řešení jeho architektury lze popsat jako chytré a inovativní.

Stavba designem dokonale odráží své sci-fi zaměření. Má podobu rozpínajícího se mraku vznášejícího se nad jezerem. Pocit návštěvníků z vesmíru pak ještě posilují světelné efekty integrované do střechy i obrysů stavby.

„Z každého úhlu bude vždy vypadat jinak. Vždycky bude působit neobvykle nebo nečekaně,“ popsal inovativní architekturu Paulo Flores, jeden z ředitelů projektu, za nímž stojí architekti z britského ateliéru Zaha Hadid Architects.

„Muzeum v sobě spojuje programovou a funkční jasnost a současně reaguje na okolní podmínky. Tekuté formy jeho střechy vyzařují z centrálního bodu uvnitř a napodobují rozpínající se mlhový oblak,“ vysvětlil hlavní architekt Patrik Schumacher.

Zasazení designu do okolní krajiny bylo provedeno až perfekcionisticky. Pěší trasy se linou z města i metra přes okolní parky až do srdce muzea. Vytvářejí tak cestu do nám neznámých světů, které fanoušci science fiction tolik milují. Tato tepna spojuje vnitřní a vnější náměstí s výstavními galeriemi, vzdělávacími zařízeními a konferenčními sály, divadlem a dalšími prostory pro pořádání nejrůznějších akcí na celkové ploše 59 tisíc metrů čtverečních.

Digitální architektura

Inovativní není pouze samotná stavba, ale i to, jak vznikala. Architekti Zaha Hadid Architects se sídlem v Londýně jsou průkopníky v digitálním designu a při práci používají nejrůznější pokročilé technologie. „Tyto typy geometrií můžeme vytvářet pouze s pomocí softwaru pro polygonální modelování,“ vysvětlil pro televizi CNN Flores. S tímto nástrojem jednoduše provádějí architekti 3D simulace dané budovy.

V případě tohoto projektu však nesloužily tyto metody pouze k vytvoření ambiciózního návrhu, ale i k jeho rychlému dokončení. Stavba začala pouze dva týdny poté, co byla pro projekt vybrána firma Zaha Hadid Architects.

Postavit architektonický výkvět takovéto složitosti by obvykle zabralo čtyři až pět let, architekti ho ale museli přenést z konceptu do reality za pouhých dvanáct měsíců. Muzeum totiž bylo v roce 2022 určeno jako místo pro světový sjezd fanoušků sci-fi Worldcon. Tato událost známá také pod plným názvem World Science Fiction Convention se letos uskutečnila 18. až 23. října. Tým architektů stihl projekt do té doby dokončit právě díky pokročilému návrhářskému softwaru včetně analýzy digitálního modelování.

Podařilo se mu tak zrychlit časovou osu a zajistit, aby byli architekti, návrháři stavebních materiálů a dělníci na stejné vlně. Bez zmíněných nejmodernějších nástrojů by nebylo možné řešit současně probíhající konstrukci a návrhy designu.

Chytrý interiér

Další z projektových manažerů Satoshi Ohashi vysvětlil, že analýza digitálního modelování umožnila týmu optimalizovat strukturu budovy pro okolní klima. Došlo například na analýzu povětrnostních a enviromentálních parametrů. Na základě těchto údajů software určil ideální velikost a úhel přesahu střechy, aby spolehlivě chránila prosklený interiér před slunečním zářením. Celoplošní okna pak nabízejí nádherný výhled na jezero a snižují potřebu umělého osvětlení během dne.

Muzeum je šetrné k životnímu prostředí a využívá obnovitelné zdroje energie. Střecha je vybavena solárními panely, které napájejí celou budovu. Ještě nesmíme opomenout, že tým musel získávat materiály lokálně, aby dokončil projekt včas. Snížil tím i emise z dopravy.

Čcheng-tu s dvaceti miliony obyvateli je čínským centrem žánru science fiction. Spolu s muzeem tady má stát řada nových univerzit a laboratoří v rámci projektu „Future City“. Ve městě navíc od roku 1979 vychází slavný časopis Science Fiction World.