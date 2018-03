Jako od Hitchcocka: Papoušci terorizují Nizozemsko

- Magazín - 0

Měl Kryštofu Kolumbovi pomoci navázat kontakt s židovskými obchodníky v Asii. Místo toho ale španělská výprava i s Luisem de Torresem objevila Ameriku a překladatel se zapsal do dějin jako první Evropan, který okusil tabák. S kuřivem se po návratu pochlubil přátelům, se kterými se i podělil, a inkvizice ho za to poslala na sedm let do lochu. více