Jak vám pojišťovna zaplatí vakcínu, o které jste ani nevěděli

Co nabízejí pojišťovny
Řada českých zdravotních pojišťoven poskytuje příspěvek z fondu prevence na očkování, kteráneníhrazena z veřejného zdravotního pojištění. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) uvádí, že dospělí mohou získat příspěvek až 200 Kč za očkování proti chřipce (pokud jim to není hrazeno státem).Další pojišťovna – Zdravotní pojišťovna Škoda (ZP Škoda) – nabízí příspěvek až 400 Kč na jednu dávku vakcíny proti chřipce pro pojištěnce do 65 let. U očkování proti klíšťové encefalitidě je situace podobná – příspěvky poskytují některé pojišťovny, ale většinou pro určité věkové skupiny a jen pokud dané očkování není hrazeno z veřejného pojištění.
Navíc je třeba dát pozor na to, že pokud jste již ve skupině, pro kterou je vakcína plně hrazena ze zdravotního pojištění (např. osoby nad 65 let pro chřipku).
Proč o tom lidé neví a co z toho plyne
Hlavní problém spočívá v tom, že většina seniorů – a to i lidé ve věku 50 + – přemýšlí: „Pokud je to zdarma (nebo hrazeno), tak super, nebudu se tím zabývat.“ A pokud to není zdarma, tak vůbec nevědí o možnosti příspěvku. Výsledkem je, že výhody zůstávají nevyužité. Servery, které přehledy příspěvků nabízejí, upozorňují, že třeba jen u VZP se v minulosti příspěvek až 500 Kč za vybraná očkování nevyčerpavaný vrací zpět pojišťovně.
Kdo by měl sáhnout po této možnosti? Každý dospělý, který není ve skupině plného hrazení vakcíny státem, nebo ten, kdo by jinak vakcínu musel zaplatit sám. Stačí si zjistit: Vaše pojišťovna, zda vaše věková kategorie má nárok, zda očkování není veřejným pojištěním hrazeno, a připravit si účtenku + potvrzení o aplikaci vakcíny. Pak vyplníte žádost a příspěvek můžete dostat zpět.
Jak na to, aby to opravdu fungovalo
-
Zjistěte, zda vám vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění – pokud ano, příspěvek na ni od pojišťovny už většinou nelze.
-
Pokud vakcína není hrazena nebo spadáte mimo hranici, zjistěte, kolik vaše pojišťovna nabízí jako příspěvek – mohou to být stovky korun.
-
Ujistěte se, že máte správné doklady – účtenku za vakcínu + potvrzení o aplikaci + pokud je třeba čestné prohlášení, že očkování nebylo hrazeno jinou cestou.
-
Žádost o příspěvek podejte včas, u některých pojišťoven je podmínka, že účtenka je novější než několik měsíců.
-
Nečekejte – když se vyskytnou změny v podmínkách, můžete zmeškat výhodu.
Shrnuto – podtrženo: pokud máte nárok, nechte se naočkovat a využijte příspěvek. Člověk někdy přeplatí zbytečně, aniž by věděl, že by za to mohl získat peníze zpět. Neponechávejte tedy štěstí náhodě.