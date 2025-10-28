Dnes je úterý 28. října 2025.
Počasí dnes 5°C Občasný déšť

Dědictví po Aničce Slováčkové: Na maminku se zapomnělo

28. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Dědictví po Aničce Slováčkové: Na maminku se zapomnělo
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Rozdělení pozůstalosti oblíbené zpěvačky už je vyřešeno.

Milovaná zpěvačka Anička Slováčková, která náš svět opustila příliš brzy, žila až do smutného odchodu se svým přítelem Matějem Růžičkou. Plánovali svatbu, jenže krutý osud udělal čáru přes rozpočet a nakonec ji nestihli.

Matěj proto zůstal z právního hlediska cizím člověkem a po Aničce nedědí nic. Vinohradský byt zdědil otec Felix Slováček. Chystá se tam natočit videoklip k nové písni Noční slzy.

Aniččinu milovanou chalupu v Českém ráji, kam si ráda jezdila odpočinout a zapomenout na ruch a shon velkoměsta, vlastní podle katastru nemovitostí její bratr, Felix Slováček mladší.

Že nedědil přítel, je celkem pochopitelné, jenže se zdá, že se zapomnělo i na důležitého člena rodiny: Maminku Dádu Patrasovou. Ta totiž podle všeho také nedostala nic.

Žádný veřejný komentář k věci zatím nikdo nevydal, o důvodech, proč Dádu vynechali, tak můžeme jen spekulovat.

Slavná herečka snáší odchod dcery jen s největšími těžkostmi. Na chvíli se dokonce svěřila do péče odborníků psychiatrické kliniky Bohnice: „Léčila jsem se, protože jsem po smrti naší Andulky nemohla přestat plakat. Nebyla jsem tam kvůli pití, jak Felix všude tvrdí,“ uváděla později.

Tagy:
rodina peníze otec majetek matka dcera dědictví
Zdroje:
Extra.cz, cnn.iprima.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Jak vám pojišťovna zaplatí vakcínu, o které jste ani nevěděli

Následující článek

Zelenskyj připustil boje s ruskými vojáky přímo v Pokrovsku

Nejnovější články