Dědictví po Aničce Slováčkové: Na maminku se zapomnělo
28. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Rozdělení pozůstalosti oblíbené zpěvačky už je vyřešeno.
Milovaná zpěvačka Anička Slováčková, která náš svět opustila příliš brzy, žila až do smutného odchodu se svým přítelem Matějem Růžičkou. Plánovali svatbu, jenže krutý osud udělal čáru přes rozpočet a nakonec ji nestihli.
Matěj proto zůstal z právního hlediska cizím člověkem a po Aničce nedědí nic. Vinohradský byt zdědil otec Felix Slováček. Chystá se tam natočit videoklip k nové písni Noční slzy.
Aniččinu milovanou chalupu v Českém ráji, kam si ráda jezdila odpočinout a zapomenout na ruch a shon velkoměsta, vlastní podle katastru nemovitostí její bratr, Felix Slováček mladší.
Že nedědil přítel, je celkem pochopitelné, jenže se zdá, že se zapomnělo i na důležitého člena rodiny: Maminku Dádu Patrasovou. Ta totiž podle všeho také nedostala nic.
Žádný veřejný komentář k věci zatím nikdo nevydal, o důvodech, proč Dádu vynechali, tak můžeme jen spekulovat.
Slavná herečka snáší odchod dcery jen s největšími těžkostmi. Na chvíli se dokonce svěřila do péče odborníků psychiatrické kliniky Bohnice: „Léčila jsem se, protože jsem po smrti naší Andulky nemohla přestat plakat. Nebyla jsem tam kvůli pití, jak Felix všude tvrdí,“ uváděla později.