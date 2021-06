Jak si Edison esemeskoval se svou nastávající

Jak spolu lidé tajně komunikovali v přítomnosti ostatních, když ještě nebyly mobily? Chtělo to krapet fištrón, ale šlo to.

Pracovitá, chytrá, vařit by uměla, závory by uměla, morseovku by uměla… Tak nějak si v Cimrmanově jevištním sklerotikonu Švestka představuje ideální partnerku mladý vechtr Kamil Patka. A vechtr ve výslužbě Přemysl Hájek si mu postěžuje, jak právě na takové maličkosti, jako byla neznalost morseovky jeho vyvolené Hermíny, nadějný vztah ztroskotal. „Chtěla, snažila, plakala, nezvládla…,“ říká smutně Hájek.

To slavný americký vynálezce Thomas Alva Edison (1847-1931) měl v tomto ohledu mnohem šťastnější ruku. Poté, co jeho první žena Mary zemřela v 29 letech v roce 1884, seznámil se rok poté v Bostonu s mladou Minou Millerovou, dcerou filantropa a vynálezce kombajnu Lewise Millera. Aby se s ní Edison mohl tajně dorozumívat během rodinných setkání, rozhodl se naučit ji morseovku. Mina byla zjevně chápavější než Hájkova Hermína: Chtěla, snažila – a zvládla!

Díky tomu mohli oba tajně komunikovat tak, že si pod stolem prsty do dlaní vyťukávali krátké zprávy. Čili něco jako předchůdce esemesek. A přišli tomu natolik na chuť, že stejně diskrétně takto Edison požádal Minu morseovkou v přítomnosti jejích rodičů nakonec o ruku. Její odpovědí bylo jasné "ano".

Devětatřicetiletý Edison si dvacetiletou Minu vzal 24. února 1886. Stejně jako se svou první ženou měl i s ní tři děti. Mina jej nakonec přežila o 16 let.