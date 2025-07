Jak se bránit obtěžování: Tipy, které mohou zachránit situaci

8. 7. 2025 – 7:23 | Magazín | Žanet Ka

Každý den chodíme ulicemi s pocitem, že jsme v bezpečí. Ale stačí jeden okamžik, jako nevyžádaný komentář, dotek, krok za zády a cítíme, jak se bezpečný svět bortí.

Mnoho žen zná ten zvláštní pocit v zádech, ztuhlé nohy a neklidný dech. A přesto právě v těchto chvílích je klíčové vědět, co dělat. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním.

1. První reakce: prolomte mlčení

Agresoři spoléhají na strach a rozpačitost. Na to, že žena ztichne, sklopí oči a zrychlí krok. Vaší největší zbraní ale může být hlas. Mluvte nahlas, jasně a neústupně:„Nechte mě být!“„Tohle je obtěžování!“„Zavolám policii!“ Při obraně útočníkovi netykejte, lidé z okolí by mohli špatně vyhodnotit situaci a myslet si, že se z útočníkem znáte. V takových případech mají tendenci situaci zlehčovat a nechtějí se plést do "nějaké rodinné roztržky". Dejte vykáním najevo, že obtěžující člověk je pro vás cizí.

Nejde o to být slušná. Jde o to být slyšet. Když je situace vážná, oslovte kolemjdoucí:„Prosím, ten muž mě sleduje- zavolejte policii!“

Nejste hysterická. Jste ohrožená. A máte právo se bránit.

2. Zaznamenávejte, co se děje

Když cítíte, že situace přerůstá únosnou mez, vytáhněte telefon a začněte natáčet. Video nebo zvuková nahrávka může být cenným důkazem, pokud se obrátíte na policii.

Pozor: Snímky obrazovky (např. z online obtěžování, zpráv, profilů) lze přiložit k policejnímu oznámení. Podle české legislativy mohou být tyto materiály použity jako důkaz. Důležité ale je, aby z nich bylo jasné, kdo, kdy a jak obtěžování páchal (datum, čas, identita).

Udělejte zálohu, popište kontext a přiložte je k výpovědi.

3. Nástroje, které vám mohou pomoci

V Česku je povoleno nosit u sebe některé prostředky pro osobní ochranu. Všechny mají svá pravidla:

Pepřový sprej - běžně dostupný, ale vyžaduje cvik. Předem se naučte, jak ho použít, jinak může být v krizové situaci spíš přítěží.

Elektrický paralyzér - v ČR legální, pokud je určen pro civilní sebeobranu. Zkontrolujte, že má certifikaci a není určen jen pro profesionální složky.

Osobní alerm - malé zařízení, které spustí hlasitý alarm. Neporazí útočníka, ale přitáhne pozornost okolí , což často stačí k jeho ústupu.

Vše kupujte ve specializovaných obchodech. Vyhněte se pochybným e-shopům bez kontaktů a českého návodu.

Pamatujte: Sebeobrana je podle českého trestního zákoníku (§ 29) legální, pokud nepřekročíte přiměřenou míru obrany, tedy úder na útok, ne pomsta. Jakmile útočník uteče, nepronásledujte ho, ale ihned kontaktujte policii.

4. Kontaktujte policii i když si nejste jistá

Mnoho žen váhá. „Stejně nic neudělají.“ „Nepamatuju si obličej.“ „Nemám důkaz.“ Ale i bez dokonalých detailů má smysl situaci oznámit.

Můžete:

zavolat na linku 158

dojít na nejbližší služebnu

využít elektronické oznámení na webu policie

Každé hlášení se zapisuje. Pokud se jedná o opakovaný incident, policie už má s čím pracovat. Pokud je agresor dohledatelný, může být řešeno správní řízení, přestupek nebo i trestný čin, podle závažnosti situace.

Příklady právního posouzení:

Vulgární komentáře či obtěžování bez fyzického kontaktu : přestupek proti občanskému soužití (§ 49 zákona o přestupcích)

Doteky, fyzický nátlak, sledování : může jít o trestné činy jako omezování osobní svobody , nebezpečné pronásledování (stalking) nebo výtržnictví

5. Psychická podpora: nezůstávejte v tom sama

Po obtěžování přichází bolestná fáze. Stud, vztek, vnitřní otázky: „Co jsem udělala špatně?“ Pamatujte, že nic.

Nikdy za to nenesete vinu vy.

Kde hledat pomoc, když zažijete obtěžování Policie ČR- 158 Volejte okamžitě, pokud jste v ohrožení. Linka bezpečí- 116 111 (nonstop, anonymně, zdarma)- Pro děti a mladé lidi, kteří zažívají obtěžování nebo násilí. Bílý kruh bezpečí- 116 006 (nonstop, anonymně, zdarma) Krizová pomoc obětem trestných činů a domácího násilí. Linka pro ženy ROSA- 800 60 50 80 (nonstop, anonymně, zdarma) ROSA linka pro ženy zažívající domácí násilí- 116 016 (nonstop, anonymně, zdarma)

Mluvte s blízkými, oslovte odborníky. Pokud se obtěžování přesune do online prostoru, nahlaste útočníka, udělejte printscreeny, uložte si zprávy. Zvažte i podání trestního oznámení, kyberšikana je brána vážně.

6. Nechte se slyšet a jednejte

Pokud chcete, můžete sdílet svou zkušenost na sociálních sítích nebo anonymně v bezpečných skupinách. Mluvit o obtěžování není slabost, je to odvaha. A často tím pomáháte dalším ženám, které procházejí tím samým.

Závěrem:

Nebuďte zticha- mluvte, volejte o pomoc, braňte se.

Použijte, co máte- hlas, nástroje, mobil.

Zavolejte policii- i když si myslíte, že „už je to za vámi“.

Najděte oporu- u blízkých, v centrech, u odborníků

Vaše bezpečí je důležitější než dojem, který zanecháte. Nikdo nemá právo narušit vaše tělo, prostor ani klid. A vy máte právo říct ne. Hlasitě a bez výčitek.