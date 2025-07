Nejkrásnější pár v troskách: Oblíbený zpěvák už si ve Varech užíval s jinou

8. 7. 2025 – 7:05 | Magazín | Jana Strážníková

Pohádkové lásce je konec a oblíbený zpěvák už se náramně tulil k dámám na večírku.

Zpěvák Adam Mišík a svůdná modelka Natálie Jirásková dlouho vypadali jako absolutní reklama na nedosažitelné štěstí. Krásní, mladí, sebevědomí, uhlazení, zkrátka radost jak z plakátu, o které mohou běžní smrtelníci jen snít.

Jenže, jak to tak bývá, místo spokojeného života přišly turbulence a pár se zhruba před měsícem rozpadl. Což Natálie ani Adam stále ještě oficiálně nekomentovali, ale vzhledem k tomu, jak se oba chovají, nemůže o rozchodu být pochyb.

Natálie odletěla do Japonska na světovou výstavu Expo, Adam vyrazil do Varů, kde vystoupil jako host na koncertu Bena Cristovaa.

Po koncertu vyrazil balit fanynky pod pódiem a, jak si všimla redakce Blesku, obzvlášť mu padla do oka Benova sestra Bianca, exotická kráska, které Adam neváhal položit ruku kolem ramen.

Jak moc z toho byla nadšená ona, nevíme, ale na fotkách Blesku se nezdá, že by jí Adamova přítomnost nějak vadila. Uvidíme je spolu ještě někdy, nebo o nic nešlo?

Původně se spekulovalo, že by si Adam mohl něco začít s Annou Riebauerovou, tanečnicí, ke které se mimořádně měl při natáčení takřka intimních scén pro hudební klip. Zatím to ale nevypadá, že by se tento drb měl potvrdit.