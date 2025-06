Jak přežít lásku, skandál i korunu: Proměna královny Camilly

26. 6. 2025 – 9:11 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Lid miloval Dianu. Byla ikonou doby, matkou princů, ženou, která dala monarchii lidskou tvář. Její tragická smrt v roce 1997 zanechala v britském srdci hlubokou ránu. Právě proto byla Camilla dlouhá léta nepřijatelná. Bulvár ji vláčel nemilosrdnými titulky. Dnes je z Camilly královna. Jak se jí podařilo proměnit nenávist v respekt a stát se jedním z nejpevnějších pilířů moderní monarchie?

Dlouhá léta byla vnímána jako ta druhá. Dnes sedí po boku krále a nese titul, který jí měl být podle mnohých navždy zapovězen. Vztah Charlese III. a Camilly byl od začátku plný emocí, vášní i veřejných skandálů. Znali se už od 70. let, ale život je rozdělil. On si vzal princeznu Dianu, ona Andrewa Parkera Bowlese. Přesto jejich pouto přetrvalo. Když v 90. letech vyšel jejich vztah najevo, otřáslo to monarchií i veřejností. Camilla se stala symbolem zrady a soupeřkou princezny lidských srdcí. Dnes, o desítky let později, se však karta obrátila. Žena, kterou kdysi Británie odmítala, se stala její královnou.

Královský pár, který si prošel vším, co láska i veřejnost dokážou položit do cesty. | zdroj: Profimedia

Srdci prostě neporučíme

Camilla byla souzena veřejností za to, že možná jen upřímně milovala následníka trůnu. Ve chvíli, kdy si princ Charles bral Dianu, už byla provdaná za Andrewa Parkera Bowlese a měla vlastní rodinu. Vychovala dvě děti, syna Toma, který se stal uznávaným kulinářským kritikem a autorem několika kuchařek, a dceru Lauru, jež si dodnes pečlivě střeží soukromí a drží se stranou od světel reflektorů.

A přesto, že si žila svůj život, vztah k Charlesovi nikdy zcela nepohasl. Jen o něm nesměla mluvit. Dlouhá léta existovala v roli pouhé milenky. Když pravda vyšla najevo, dav ji nemilosrdně odmítl. Camilla však neprosila o milost, nesnažila se ani nijak obhajovat. Mlčela. A snad právě tato vnitřní vyrovnanost a tichá věrnost lásce, která nepodléhala emocím veřejnosti, dnes dává na její postavu zcela nový pohled.

Jak se z Camilly stala královna

Její cesta k titulu Queen Consort se oficiálně otevřela 8. září 2022, kdy po smrti královny Alžběty II. nastoupil na trůn její manžel, princ Charles, nyní král Karel III.. Přestože šlo o okamžik, který svět sledoval s napětím, Camilla v něm zůstávala stále svá.

Oficiální korunovace následovala 6. května 2023 ve Westminsterském opatství. Poprvé po desítkách let se tak korunovaly nejen ruce krále, ale i ruce ženy, která byla kdysi vnímána jako nežádoucí. A přece právě v tom spočívá síla její pozice – Camilla není panovnicí dychtící po trůnu, ale trpělivou královnou z lásky a oddanosti svému muži.

Její titul není dědičný, ale symbolický. Není hlavou monarchie, ale jejím pevným zázemím, které podporuje. Queen Consort, tedy královna manželka, je role, kterou plní s nenápadnou důsledností. Sdílí oficiální povinnosti, reprezentuje stát, stojí za králem, a přitom zůstává sama sebou.

Nový pohled na britskou panovnici

Co když jsme celou dobu viděli jen to, co jsme vidět chtěli?

Camilla nebyla nijak připravovaná na trůn. Nevyrůstala v přímém stínu korunovačních klenotů, nečekala na ceremoniály a nikdy si nedělala iluze o tom, jak krutý umí být veřejný soud. A přesto se stala královnou. Ne díky genealogii, ale díky své schopnosti přežít všechny ty skandální titulky a napadení její osobnosti.

Dlouhá léta ji veřejnost znala pouze skrze Dianin pohled na zhroucené manželství, kde se o to doopravdy zasloužila. Její jméno bylo synonymem ztráty a zrady. Ale co když jsme celý ten čas přehlíželi podstatu? Co když Camilla nebyla vetřelcem, ale ženou, která jednoduše milovala?

Dnes už nečteme titulky, které ji obviňují. Díváme se na ženu, která bez jediného slova získala zpět svou důstojnost.

Módní zbraně současné královny

Zatímco mladší členky královské rodiny svádějí stylistické souboje na titulních stranách, Camilla zůstává neokázalá. Její styl není o wow efektu, ale o přesvědčení, že noblesa začíná v postoji, ne v cenovce.

Za elegantní metamorfózou královny Camilly nestojí zázrak přes noc, ale roky trpělivé práce módního týmu složeného z uznávaných britských návrhářů a stylistek, kterým udělila i královské ocenění Royal Warrant. Její dvorní návrhářka Fiona Clare, která s Camillou spolupracuje více než dvanáct let, vyzdvihuje její cit pro pastelové tóny, champagne, pudrově růžovou či prachově modrou, a důraz na šaty, které „jsou nadčasové, pokud perfektně padnou a nesou kvalitní výšivku“. Clare v rozhovorech otevřeně mluví i o tom, že Camilla opakovaně nosí stejné outfity a dává přednost přírodním materiálům, jako je hedvábí nebo vlna, čímž se její styl stal nejen noblesním, ale i udržitelným.

Další klíčovou osobností je Anna Valentine, jenž oblékala i královnu Alžbětu II., která o Camille říká: „Šaty mají sloužit ženě, ne žena šatům.“ Její minimalistické střihy s jemnými liniemi a nadčasovou siluetou se staly poznávacím znamením královnina šatníku.

A do třetice stojí za zmínku i Bruce Oldfield, návrhář zodpovědný za oficiální ceremoniální garderobu, včetně šatů ke korunovaci, které zdůrazňují jemnost, noblesu a neokázalou důstojnost. Výsledný styl Camilly se tak opírá o tři pilíře, kvalitní materiály, střihy podporující přirozený pohyb a filozofii, že móda má podtrhnout charakter, ne ho přehlušit. Z kdysi módně přehlížené figury se tak stala žena, která přesně ví, co jí sluší a jak vypadat královsky, aniž by na to musela upozorňovat.

Letos doprovodila královna Camilla krále Karla III. na závěrečný den dostihového festivalu Royal Ascot a opět potvrdila, že její styl má jasný rukopis. | zdroj: Profimedia

Střihy, ve kterých se dá žít a přežít pohled milionů diváků

Královniny šaty a kabátky mají přirozeně projmutou siluetu, často doplněnou 3/4 rukávy, lehce rozšířenou sukni a výrazný límec nebo výšivku kolem výstřihu. Často nosí dvouvrstvé komplety, kde svrchní kabátek elegantně maskuje boky i pas, zatímco spodní šaty se vlní v pohybu.

Všechno je navržené s jedním vychytaným cílem, aby se Camilla mohla pohybovat s lehkostí, zvednout skleničku, podat ruku, vystoupit z auta a přitom nikdy nevypadat, že se musí hlídat. Je to móda, která podporuje ženu, neji svazuje.

Pastelové barvy, jemná brož a dokonale padnoucí střih. Královna Camilla opět dokazuje, jak neuvěřitelně silná může být móda, když je jednoduchá, promyšlená a nesená s noblesou. | zdroj: Profimedia

Královna je konečně "in" i stylová

Pamatujete si na doby, kdy byla Camilla médii nemilosrdně shazována a módními žebříčky ignorována? V 90. letech ji slavný kritik Richard Blackwell dokonce vynechal z přehledu, ne proto, že by byla stylová, ale proto, že pro něj nestála ani za zmínku. Dnes ji ale Tatler hrdě řadí mezi nejstylovější ženy Evropy. Co se tak razantně změnilo?

Nešlo o zázrak přes noc, ale o dlouhodobou, proměnu, kterou podpořil tým profesionálních stylistů a prestižních britských návrhářů. Camilla postupně opustila kýč i rozpačité pokusy o aristokratický lesk a vsadila na kvalitní materiály, promyšlené střihy a přirozenou eleganci. Její styl dnes ctí důstojnost věku, udržitelnost i opakované nošení, bez ostychu recykluje outfity a dává přednost tradici před trendy.