Že je po třech dětech? Neuvěříte! Bývalá miss předvedla postavu, dvacítky mohou závidět

26. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Vypadat po třech dětech tak, jak se to drtivé většině lidstva nepodaří ani bez dětí, zkrátka a dobře není fér. Ale co naděláme.

Nevědět, že je to pravda, znělo by prohlášení, že se díváme na trojnásobnou maminku, jako naprosto neuvěřitelný vtípek. Jenže je to realita.

Tereza Kadeřábková (za svobodna Chlebovská) se před 13 lety stala českou miss, ale od té doby na kráse rozhodně neztratila. Spíš naopak, chtělo by se říci, což je celkem s podivem, přihlédneme-li ke skutečnosti, že s manželem, známým fotbalistou Pavlem Kadeřábkem, mají tři děti: Osmiletou Emu, pětiletou Elvu a dvouletého Jáchyma.

Terezu v české společnosti moc nevídáme, což dává smysl – žije v zahraničí. Na Instagramu nám ale občas připomene, proč vyhrála korunku pro nejkrásnější ženu.

Jako třeba nyní: Z dovolené v Chorvatsku předvedla vysekané pozadí, které by mohl závidět opravdu ledaskdo.

A ještě lepší pohled vytasila před necelým rokem. Však posuďte sami: Odhadli byste tři děti?