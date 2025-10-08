Fiala v reakci na volební prohru oznámil, že nebude kandidovat na předsedu ODS
8. 10. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Premiér Petr Fiala příští rok po 12 letech skončí v čele ODS.
Výkonné radě občanských demokratů dnes oznámil, že už nebude funkci předsedy strany obhajovat. Jeho nástupce bude vybírat kongres 17. a 18. ledna. Jde o reakci na výsledek sněmovních voleb, po kterých nemá ODS a její koalice Spolu dost hlasů ve Sněmovně, aby pokračovala ve vládnutí s dosavadními partnery. Koaliční politici sdíleli v reakci na Fialovo rozhodnutí řadu osobních vzkazů, ve kterých oceňují jeho státnické kroky, politické kvality, slušnost a kompetenci.
"K politice patří i odpovědnost. Volby koalice Spolu nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto jsem se rozhodl znovu nekandidovat na předsedu ODS a s tímto svým rozhodnutím jsem dnes seznámil členy výkonné rady. Děkuji všem za podporu, byla to skvělá jízda," uvedl Fiala na síti X. V sobotu po sečtení hlasů uvedl, že si postup ohledně vyvození osobní zodpovědnosti chce několik dnů rozmyslet.
Občanské demokraty vede Fiala delší dobu než zakladatel strany exprezident Václav Klaus. Poprvé byl zvolen v lednu 2014. O sedm let později se stal celostátním lídrem koalice Spolu s lidovci a TOP 09, kterou v říjnu 2021 dovedl do Strakovy akademie. Po jednání širšího vedení strany dnes řekl, že zůstane řadovým poslancem a bude v dolní komoře podporovat politiku ODS. Stejně jako Fiala naloží se svou funkcí roli prvního místopředsedy ODS Zbyněk Stanjura, který mandát poslance neobhájil.
Po sobotní volební prohře Spolu nyní skládá kabinet šéf hnutí ANO Andrej Babiš, a to s hnutím SPD a Motoristy. ODS stejně jako zbylé dvě strany koalice Spolu řeší, v jaké podobě a zda vůbec má partnerství pokračovat. Část strany vidí spojenectví jako překážku v tom, aby byli občanští demokraté čitelní a mohli získat voliče zpět. Jako o možných kandidátech na vedení strany se spekuluje například o prvním místopředsedovi Martinu Kupkovi či jihočeském hejtmanovi Martinu Kubovi, který je dlouholetým oponentem Fialy. Členové vedení ODS se dnes odmítali vyjadřovat k tomu, zda budou na kongresu kandidovat a do jaké funkce.
Končící šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová je přesvědčená, že Fiala je nejlepší premiér novodobé historie naší země. "Věřím, že v budoucnosti bude jeho role ještě více doceněna. Kompetence, slušnost, profesionalita a odvaha jsou charakteristiky, které jej definují. Bylo pro mě radostí s nim spolupracovat," napsala Pekarová Adamová ČTK.
Bývalému šéfovi lidovců Marianu Jurečkovi je z Fialova rozhodnutí smutno, byť ho politicky chápe. "Za roky, co jsem v politice, pro mě osobně byla spolupráce s Petrem a Markétou nejlepším obdobím. Kdy člověk osobně zažil, že i s lidmi z jiných stran lze férově s velkorysostí a pochopením spojit společné síly ve prospěch této země," uvedl Jurečka.