Jak dva teenageři: Druhý muž na Měsíci se ve třiadevadesáti počtvrté oženil

„V den mých 93. narozenin (...) vám s radostí oznamuji, že jsme se s mou dlouholetou láskou, doktorkou Ankou Faurovou vzali. Byli jsme oddáni při malém soukromém obřadu v Los Angeles a jsme stejně nadšení jako teenageři, kteří se vzali potají,“ napsal Aldrin na twitteru. Příspěvek doplnil o dvě fotografie čerstvě sezdaného páru.

Pro amerického astronauta jde o čtvrtý sňatek, předchozí tři manželství skončila rozvodem.

Aldrin byl druhým člověkem, který 20. července 1969 vkročil na Měsíc, a to 20 minut po svém kolegovi Neilu Armstrongovi.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn