Armáda současně mobilizuje zálohy. Povolávány jsou desetitisíce rezervistů. Ministr obrany Joav Galant v první reakci prohlásil: „Hamás udělal velkou chybu. Jsme ve válce.“

Podobná slova v projevu k národu vyslovil také premiér Benjamin Netanjahu. „Občané Izraele, jsme ve válce. A vyhrajeme.“

Prime Minister Netanyahu: Citizens of Israel - we are at war. pic.twitter.com/sfoFd5W2Ld

Netanjahu pohrozil, že nepřítel za útok zaplatí cenu, jakou dosud nikdy nepoznal.

Zprávy z Izraele naznačují, že mrtvých bude víc než sto. Mnoho Izraelců bylo odvlečeno do Gazy.

Politický šéf Hamásu Ismaíl Haníja v sobotu vydal vyjádření, v němž se píše, že bojovníci „vedou hrdinnou kampaň, jejímž cílem se obrana jeruzalémské mešity Al-Aksá, svatých míst a palestinských vězňů“.

K propuštění vězněných Palestinců mají zjevně sloužit únosy Izraelců nebo odvlečení jejich mrtvých těl do Gazy. Jsou jich desítky, možná stovky.

Rozsah útoků Izraelce zaskočil. Střely z palestinského území zahltily izraelskou obranu. Izraelská armáda v první reakci odpálila salvu střel na palestinské území.

BIG BREAKING NEWS :⚡️⚡️ Israel's air force is preparing to eliminate Hamas Terrorists from the world

"Iron swords" - documentation from the Air Force deployment is attached