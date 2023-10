Palestinská komanda zaútočila na Izrael. Vraždí a unášejí

(AKTUALIZOVÁNO 20:55) Palestinská komanda v sobotu ráno pronikla na území Izraele. Současně Palestinci zasypali tisícovkami raket cíle v izraelských městech.

Palestinci vtrhli na území Izraele přes hranice, a to i pomocí řiditelných padáků. Hraniční zátarasy bořili buldozery. Přes hranici projížděli na motorkách, v pickupech, anebo dokonce přes ni šli pěšky. Některá komanda se vylodila na izraelském pobřeží.

Do Izraele se ozbrojenci dostali s neuvěřitelnou lehkostí.

Sociální sítě zaplavila videa zděšených izraelských civilistů, kteří prchají před střelbou ozbrojenců z palestinského hnutí Hamás. Byli to účastníci velkého festivalu elektronické hudby, který v noci z pátku na sobotu probíhal u kibucu Re’im u hranice s Pásmem Gazy. Někteří však byli dopadeni a zavlečeni do Gazy,

BREAKING: Israeli settlers flee southern Israel as Gaza resistance fighters invade the settlements. pic.twitter.com/ezUFKdTYpC — PALESTINE ONLINE (@OnlinePalEng) October 7, 2023

Izrael vyhlašuje válečný stav

V židovském státě palestinští ozbrojenci vraždí a unášejí rukojmí. Z videí na twitteru je patrné, že střílejí dokonce po sanitkách, které převážejí raněné.

Rozsah útoků Izraelce zaskočil. Střely z palestinského území zahltily izraelskou obranu. Izraelská armáda v reakci odpálila salvu střel na palestinské území. Vláda vyhlásila válečný stav.

Ministr obrany Joav Gallant schválil povolání armádní rezervistů.

Zprávy naznačují, že při útoku zahynuly desítky Izraelců, vojáků i civilistů. Další byli odvlečeni do Gazy.

Na sociální síti X koluji videa Izraelců unesených do Gazy. Jedno z videí ukazuje, jak Palestinci nesou přes hranici do Gazy zastřeleného izraelského vojáka. Na jiném videu je obnažené a bezvládné tělo ženy na korbě pickupu, nad kterým jásají palestinští ozbrojenci a vykřikují Alláhu akbar!

Původně byla označena za izraelskou vojákyni. Později vyšlo najevo, že to je třicetiletá Shani Louková, německá občanka, která přiletěla do Izraele na hudební festival za mír pořádaný poblíž hraničního plotu s Pásmem Gazy. Identifikovali ji podle tetování na noze.

The girl that has been kidnapped by the #Hamas is apparently a German national that was visiting the music festival. Her name is #ShaniLouk. It’s your blind eye on the #IRGCterrorists‌ that led to this debacle in Israel. pic.twitter.com/h3NlwvxKih — Neo (@Realneo101) October 7, 2023

Redakce Tiscali se rozhodla drastické záběry, kterými se chlubí Palestinci na síti X, nezveřejňovat.

Na ulici zabíjeli náhodné lidi

Podle videí na sociálních sítích útok komand pokračuje. Z některých záběrů pořízených z oken domů je patrné, že palestinští ozbrojenci vraždí civilisty bez výběru.

K útokům se přihlásilo radikální hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy.

Jižním a středním Izraelem, včetně regionu Tel Avivu, od rána zní sirény varující před raketovými útoky. Dopady raket jsou hlášeny z Tel Avivu, sirény se rozezněly také v Jeruzalémě nebo městě Beerševa.

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel.



This is insane. pic.twitter.com/pUbmSEseUZ — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Na sociálních sítích se šíří videa ukazující odpalované rakety a také záběry například z izraelského Aškelonu, kde jsou vidět auta v plamenech, zřejmě po zásahu jednou z raket.

Mezi obětmi sobotního útoku je ale i starosta, který se postavil ozbrojencům. „Ofir Liebstein byl zabit, když bránil město proti teroristickému útoku,“ ohlásila oblastní rada osady Ša'ar ha-Negev.

A surprise attack from Gaza against Israeli cities in southern and central Israel occurring now. pic.twitter.com/ygDQvU4iSv — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 7, 2023

Izraelské tajné služby zřejmě ofenzíva zaskočila. Podle Haaretzu se palestinští ozbrojenci dostali i do měst Netivot a Ofakim, kde zadrželi mnoho rukojmích.

Nová eskalace izraelsko-palestinského konfliktu přichází po týdnech zvýšeného napětí na hranici pásma Gazy a bojů na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelci. Útok nastal v den posledního ze série židovských svátků a téměř přesně 50 let poté, co Izrael zaskočila ofenzíva egyptských a syrských jednotek při Jomkipurské válce trvající od 6. do 25. října 1973.

Que Israel vença esta escumalha para que nunca mais voltem a cometer estes crimes.

Centenas e possivelmente milhares de civis israelitas estão a ser massacrados por palestinianos e por terroristas do Hamas que levaram a cabo um ataque surpresa. pic.twitter.com/pWFbzVn36a — Sarzuelas (@Sarzuelas) October 7, 2023

Češi pobývající v Izraeli, kteří se zaregistrovali do systému ministerstva zahraničí, by měli být v bezpečí. V telefonickém rozhovoru pro Českou televizi to dopoledne sdělila česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.

Mezi zraněnými a oběťmi útoku podle jejích dosavadních informací žádní čeští občané nejsou. Velvyslankyně dopoledne mluvila o padesátce registrovaných Čechů, ministerstvo jejich počet odpoledne zvýšilo na dvojnásobek.