Ve sněmovně proběhne další kolo boje o korespondenční volbu

Sporný koaliční návrh na zavedení možnosti korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí by se mohl dostat po dnešku ve Sněmovně do závěrečného schvalování. Mimořádná schůze bude pokračovat od 09:00, vládní tábor by chtěl dokončit druhé čtení volební novely. V jeho závěru se budou poslanci hlásit ke svým pozměňovacím návrhům. Předloha bude možná ještě tento měsíc čelit i snaze o zamítnutí.

Ve čtvrteční jednací den trvalo poslanecké jednání na schůzi svolané z podnětu koalice 14 hodin. Z nich však zhruba 6,5 hodiny zabrala vystoupení opozičních řečníků s přednostním právem před schválením programu. Do běžné diskuse evidoval sněmovní systém hodinu po dnešní půlnoci dvě z původních tří desítek poslaneckých přihlášek.



Debatě o samotné korespondenční volbě dominovala kritika zástupců opozice. Opoziční ANO a SPD tvrdí, že hlasování poštou může být v rozporu s ústavními principy tajné, svobodné a osobní volby. Poslanci těchto hnutí varovali také třeba před rozšířením možností manipulace s hlasy a před snížením důvěry veřejnosti ve volby. Koalice s takovými výtkami nesouhlasí. Korespondenční hlasování podle vládních poslanců zlepší Čechům pobývajícím v zahraničí dostupnost volebního práva.



Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Hnutí ANO trvá na odkladu na rok 2026. Z korespondenčního hlasování chce vyloučit volby do Evropského parlamentu kvůli údajně největšímu riziku dvojího hlasování.



Úpravu některých parametrů korespondenční volby už navrhl ústavně-právní výbor. Půjde pravděpodobně o jediné návrhy, které Sněmovna v závěrečném hlasování přijme.