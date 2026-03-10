Pavel: Lotyšsko může být inspirací, nikdo zde nepochybuje, odkud přichází hrozba
10. 3. 2026 – 17:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lotyšsko může být podle prezidenta Petra Pavla inspirací v tom, že zde nikdo nepochybuje, odkud přichází hrozba a na co je potřeba se zaměřit.
Prezident to dnes v lotyšské Rize řekl českým novinářům Pavel dnes v Lotyšsku jednal mimo jiné o možné spolupráci v oblasti dronů a protidronové ochrany Země buduje centrum pro výcvik, na němž by se ČR mohla podílet a využívat jeho kapacity, řekl.
Pobaltské země nemají podle české hlavy státu tendenci izolovat se ve svých hranicích a předstírat, že se jich problémy okolo netýkají Podle Pavla je to poměrně důležitý rozdíl proti tomu, jak se často vyjadřují někteří čeští politici V Lotyšsku také na rozdíl od Česka neexistuje rozdíl mezi vládnoucími a opozičními stranami ve vnímání Ruska jako dlouhodobé a bezprostřední hrozby, podotkl prezident
"Zároveň vnímají celkem jednoznačně a bez výjimek nutnost nadále podporovat Ukrajinu, protože moc dobře vědí, že pokud Ukrajina selže, tak oni tady budou mít problém jako první," uvedl "Protože nepochybují o tom, že v takovém případě by se Rusko nezdrželo minimálně provokací, ne-li snahy ovládnout část nebo celé jejich teritorium," doplnil
Pobaltské země podle českého prezidenta nechtějí zůstat stranou evropského dění, neboť si prý uvědomují, že by je mohl minout hlavní proud změn, které se v Evropě odehrávají Čeští politici podle Pavla dávají najevo, že jim záleží především na starostech českých občanů "Ale zároveň tím říkají, že se našich občanů problémy mimo naše hranice vlastně netýkají To by byla velká chyba," dodal
Na ČR má podle něj vliv nejen válka na Ukrajině, ale i konflikt na Blízkém východě "Pokud nebudeme schopni na to zodpovědně reagovat v součinnosti s našimi spojenci, tak se opravdu můžeme dostat do izolace, která bude znamenat, že zůstaneme pozadu," dodal Pavel
O vnímání bezpečnostních hrozeb, výdajích na obranu i vnímání role vlastní země v evropském kontextu chce prezident hovořit s premiérem Andrejem Babišem (ANO)
V lotyšskými politiky dnes český prezident hovořil i například o boji s dezinformacemi a strategické komunikaci "Což zrovna není populární téma v České republice, ale Lotyšsko to bere naprosto vážně už jenom proto, že na svém území tady v Rize hostí Centrum of Excellence pro strategickou komunikaci a nabídli nám, abychom se činnosti tohoto centra účastnili a sdíleli jejich poznatky," řekl Dezinformace Pavel považuje za jedno z největších rizik dnešní doby, mohou podle něj významně destabilizovat demokratické společnosti