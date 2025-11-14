Hvězdný herec z Ulice přiznal hrozivou diagnózu: Nádor na ledvině a plíci
14. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS
Slavný herec zmínil zdravotní problémy, nad kterými nejde jen tak mávnout rukou.
Oblíbený herec Rudolf Hrušínský mladší, kterého znají především diváci populárního seriálu Ulice, zmínil v rozhovoru pro magazín Blesk jen tak mezi řečí dost hrozivou informaci. Bojoval s rakovinou.
Herce v poslední době provázejí zdravotní problémy všeobecně: Posledních pár let trávil v nemocnici víc času, než by bylo milé a opakovaně válčil s mimořádně tvrdohlavým zápalem plic, který si nedal říct a pořád dokola se vracel. Hrušínský ho během jednoho roku musel porazit hned třikrát.
Plíce ale byly v daleko větším ohrožení již před dvěma lety: „Před dvěma lety mi našli nádor na plíci. Už nevím, jestli na levý, nebo pravý, ale byla to rakovina. Léčili mě v Ostravě gama nožem. Každý den jsem chodil na ty paprsky, asi pět dnů, a nádor zmizel,“ prozradil herec.
Letos v květnu mu našli další nádor: „Tentokrát na ledvině. V IKEM mi ho ale geniálně nějak vypálili a je to snad prý dobrý. Chodím samozřejmě pořád na kontroly, pozorují mě,“ dodal Hrušínský.
Momentálně se ale snad konečně cítí lépe a má radost, že se může vrátit do své milované práce. Doufejme, že z nejhoršího už je tedy konečně venku.
Herec měl ze zlepšeného stavu tak dobrou náladu, že se po předlouhých letech konečně rozhodl představit světu svou družku a Blesku poskytl dvě společné fotky: „Tak to je moje Helča, se kterou jsem třicet let. Už nechci, aby to byla taková paní Columbová! Vždyť ona je můj anděl strážný!“
Podívat se můžete zde.