Dnes je pátek 14. listopadu 2025., Svátek má Sáva
Počasí dnes 9°C Oblačno

Hvězdný herec z Ulice přiznal hrozivou diagnózu: Nádor na ledvině a plíci

14. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS

Hvězdný herec z Ulice přiznal hrozivou diagnózu: Nádor na ledvině a plíci
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Slavný herec zmínil zdravotní problémy, nad kterými nejde jen tak mávnout rukou.

Oblíbený herec Rudolf Hrušínský mladší, kterého znají především diváci populárního seriálu Ulice, zmínil v rozhovoru pro magazín Blesk jen tak mezi řečí dost hrozivou informaci. Bojoval s rakovinou.

Herce v poslední době provázejí zdravotní problémy všeobecně: Posledních pár let trávil v nemocnici víc času, než by bylo milé a opakovaně válčil s mimořádně tvrdohlavým zápalem plic, který si nedal říct a pořád dokola se vracel. Hrušínský ho během jednoho roku musel porazit hned třikrát.

Plíce ale byly v daleko větším ohrožení již před dvěma lety: „Před dvěma lety mi našli nádor na plíci. Už nevím, jestli na levý, nebo pravý, ale byla to rakovina. Léčili mě v Ostravě gama nožem. Každý den jsem chodil na ty paprsky, asi pět dnů, a nádor zmizel,“ prozradil herec.

Letos v květnu mu našli další nádor: „Tentokrát na ledvině. V IKEM mi ho ale geniálně nějak vypálili a je to snad prý dobrý. Chodím samozřejmě pořád na kontroly, pozorují mě,“ dodal Hrušínský.

Momentálně se ale snad konečně cítí lépe a má radost, že se může vrátit do své milované práce. Doufejme, že z nejhoršího už je tedy konečně venku.

Herec měl ze zlepšeného stavu tak dobrou náladu, že se po předlouhých letech konečně rozhodl představit světu svou družku a Blesku poskytl dvě společné fotky: „Tak to je moje Helča, se kterou jsem třicet let. Už nechci, aby to byla taková paní Columbová! Vždyť ona je můj anděl strážný!“ 

Podívat se můžete zde.

Tagy:
nemoc seriál diagnoza ulice herec
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

V Penny probíhá týden slev, kvůli ovoci a čokoládě se lidé hádají

Následující článek

Bitcoin dál klesá, cena po větší nucené likvidaci sestoupila pod 97.000 USD

Nejnovější články