Humánnější trest smrti? Alabama bude poprvé popravovat dusíkem

Osmapadesátiletý Kenneth Eugene Smith se v lednu zapíše do historie jako první odsouzenec popravený dusíkem. Nejvyšší soud vyhověl jeho žádosti o tento experimentální způsob usmrcení poté, co přežil smrtící injekci.

Kenneth Eugene Smith byl odsouzen v americkém státě Alabama k trestu smrti za vraždu Elizabeth Sennettové v roce 1988. Vraždu si objednal její manžel, zadlužený pastor, který chtěl získat manželčinu pojistku.

Porota tehdy odhlasovala, aby Smith strávil zbytek života za mřížemi. Soudce se však nakonec rozhodl pro celu smrti. Svou popravu smrtící injekcí ale vrah zhruba před rokem přežil, což opět rozvířilo debaty o nehumánnosti této metody.

Smith popisoval, že ho „celé hodiny mučili a vystavovali těžké duševní újmě z falešné popravy“. List The Independent vysvětlil, že personál věznice se nejprve snažil vpravit Smithovi kanyly do paží; když se však poprava ne a ne povést, zkoušel krk a další místa. Nepodařilo se to před vypršením příkazu k exekuci, proto následně stát Alabama zpackanou popravu zastavil. Smith podal na stát žalobu u Nejvyššího soudu a požádal o usmrcení dusíkem. Úspěšně.

V květnu se soud přiklonil k této metodě a už je známo datum popravy. Alabamská guvernérka Kay Iveyová podle americké televize CNN uvedla, že Smith zemře udušením mezi 25. až 26. lednem 2024.

Nevyzkoušenou metodu provázejí pochyby

Popravu hypoxií dusíkem schválily zatím pouze tři americké státy – Alabama, Oklahoma a Mississippi. Žádný z nich ji ještě nikdy nepoužil. Je to experimentální metoda, která by měla být humánnější než smrtící injekce.

Členové popravčího týmu umístí na Smithův obličej plynovou masku, z níž mu bude proudit do plic dusík tak dlouho, dokud nepřijde mozek a zbytek organismu o kyslík a srdce se nezastaví. Poprava má trvat pět až patnáct minut.

Smithovi právníci ale protestují. Podle nich se jedná o nikdy neotestovanou metodu, kterou přirovnali k pokusům na lidech. „Na rozdíl od smrtící injekce či usmrcení elektrickým proudem, které se používají desítky let, experti pouze spekulují o tom, jak bude poprava dusíkem probíhat,“ upozornila na nevyzkoušenou metodu právnička a odbornice na trest smrti Deborah Dennová.

Jenomže poprava smrtící injekcí, stejně jako elektrickým proudem, často vede k obrovskému utrpení. Personál věznice mnohdy nedokáže správně umístit kanyly a v některých případech nepůsobí anestetická látka. Odsouzený je tedy znehybněn, ale cítí.

Další překážkou je nedostatek látek používaných ve smrtících injekcích. Právě to je důvod, proč Alabama v roce 2018 schválila hypoxii dusíkem. Jižní Karolína zase kvůli tomu před dvěma lety zavedla popravy zastřelením.