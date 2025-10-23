Hudba místo narkózy: Žena hrála na klarinet během operace mozku
23. 10. 2025 – 15:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pětašedesátiletá Denise Baconová z Anglie se během operace mozku rozhodla udělat něco nevídaného – vzala do ruky klarinet a zahrála. Lékaři tak slyšeli okamžitý účinek hluboké mozkové stimulace, která jí pomáhá znovu ovládnout tělo ochromené Parkinsonovou chorobou.
V londýnské nemocnici King’s College Hospital se odehrál okamžik, který překročil hranice medicíny i umění. Pětašedesátiletá Denise Baconová z anglického Crowborough, dlouholetá učitelka řeči a vášnivá klarinetistka, se rozhodla bojovat s Parkinsonovou chorobou způsobem, který doslova rozezvučel operační sál. Během náročné mozkové operace zůstala při vědomí a zahrála na svůj klarinet. Lékaři tak mohli na vlastní uši slyšet, jak se elektrická stimulace jejího mozku okamžitě projevila – prsty se rozhýbaly s lehkostí, kterou nemoc kdysi vzala.
Parkinsonova choroba je závažné neurologické onemocnění, které postihuje mozkové buňky produkující dopamin – látku zodpovědnou za plynulost pohybů. Projevuje se třesem, ztuhlostí svalů, zpomalením reakcí, nejistou chůzí i potížemi s rovnováhou. Postupně ubírá člověku kontrolu nad tělem, a tím i nad běžnými radostmi života. Denise byla nemoc diagnostikována už v roce 2014 a postupně jí bránila chodit, plavat, tančit i hrát na hudební nástroj, který byl od mládí její vášní. Přesto se rozhodla, že se nevzdá – a po letech hledání řešení podstoupila hlubokou mozkovou stimulaci, zkráceně DBS.
Zázrak na operačním stole
Operaci vedl profesor neurochirurgie Keyoumars Ashkan, jeden z předních odborníků v oboru. Zákrok trval čtyři hodiny a spočíval v implantaci tenkých elektrod do přesně určených oblastí mozku, které ovlivňují pohyb. Pacientka přitom zůstala při vědomí – pouze s lokálním umrtvením pokožky hlavy a lebky. Lékaři tak mohli sledovat účinky stimulace v reálném čase. Jakmile do elektrod pustili elektrický proud, Denise okamžitě pocítila uvolnění svalů a její pravá ruka se začala pohybovat s novou jistotou.
Když pak lékaři umístili elektrody i do druhé hemisféry, zlepšení bylo patrné i na levé straně těla. V ten okamžik si Denise vzala do rukou klarinet – symbol své identity, ale také svého návratu k sobě samé. Hudba, která se v tu chvíli rozléhala operačním sálem, byla pro všechny přítomné důkazem, že zákrok má smysl. Zvuk byl čistší, jistější, prsty se pohybovaly bez námahy a na Denise bylo vidět, že po letech ztrát znovu prožívá radost z pohybu i hudby.
Denise dříve hrála v koncertní kapele East Grinstead Concert Band, ale před pěti lety musela přestat, když jí nemoc vzala schopnost ovládat nástroj. Dnes se znovu učí tančit, chodit s větší jistotou a plánuje návrat do bazénu. V hrudi má implantovaný nabíjecí pulzní generátor – malý přístroj, který dokáže až dvacet let udržovat stimulaci mozku a automaticky upravovat intenzitu elektrických impulsů podle aktuální potřeby. Profesor Ashkan označuje hlubokou mozkovou stimulaci za jednu z nejúčinnějších a nejlépe prozkoumaných metod léčby Parkinsonovy choroby. Pomáhá potlačit třes, ztuhlost i zpomalení pohybů, a moderní technologie dnes umožňují terapii přesně přizpůsobit jednotlivým pacientům. Díky tomu mohou mnozí znovu vykonávat činnosti, které považovali za ztracené.
Příběh Denise Baconové je inspirací nejen pro pacienty, ale i pro lékaře, muzikanty a všechny, kdo věří v propojení vědy a lidskosti. Na operačním sále se totiž neodehrála jen neurochirurgická procedura – zrodil se malý zázrak. Hudba, která se po letech vrátila do jejích prstů, je důkazem, že i tam, kde nemoc bere sílu, může odvaha a věda společně najít způsob, jak ji znovu probudit.