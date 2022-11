Hrozí nedostatek nafty, dotkl by se všeho, varuje Bloomberg

Žádné palivo na světě není pro světovou ekonomiku tak důležité jako nafta. Pohání nákladní a osobní auta, autobusy, lodě a vlaky, ale také stroje ve stavebnictví, výrobě a zemědělství. Používá se také při vytápění domácností a vzhledem k vysoké ceně zemního plynu se na některých místech používá k výrobě elektřiny. V nejbližších měsících ale bude téměř každý region na této planetě bojovat s nedostatkem nafty, a to v době, kdy krize v zásobování téměř všech světových trhů s energie zhoršila inflaci a utlumila ekonomický růst. Důsledky mohou být obrovské, upozornila agentura Bloomberg.

Cena nafty se na promptním trhu v newyorském přístavu v souvislosti s poklesem zásob a napjatým vývozem od začátku letošního roku zvýšila zhruba o 50 procent. Odborník na energetiku z Bakerova institutu pro veřejnou politiku při Riceově univerzitě Mark Finley odhaduje, že ve Spojených státech růst cen nafty bude znamenat pro ekonomiku dodatečné náklady 100 miliard USD (2,4 bilionu Kč).

„Všechno, co se v naší ekonomice pohybuje, je spojeno s naftou,“ uvedl Finley. „Přesun je jedna věc. Další je, že lidé by mohli případně zmrznout.“

V USA jsou zásoby nafty a topného oleje pro toto roční období nejnižší za 40 let, kdy se tento údaj sleduje. Severozápadní Evropa se také potýká s nízkými zásobami, které by tento měsíc měly klesnout na minimum a do března příštího roku se snížit ještě více. Globální vývozní trhy jsou tak napjaté, že chudší země jako Pákistán jsou odstřiženy od trhu.

„Ohledně nafty je to určitě největší krize, jakou jsem kdy zažil,“ řekl bývalý ředitel italské rafinerie Saras Dario Scaffardi, který v tomto odvětví pracoval téměř 40 let.

Nejsou rafinerie

A co je příčinou tohoto nedostatku? Dodávky ropy na trh jsou sice napjaté, velkým problémem je ale přeměna ropy na paliva, jako je nafta a benzin. Částečně je to důsledkem pandemie. Když pandemická omezení prudce snížila poptávku, rafinerské firmy zavřely některé ze svých nejméně ziskových provozů. Odklon od fosilních paliv také snížil investice do tohoto odvětví. Od roku 2020 se kapacita rafinerií ve Spojených státech snížila o více než jeden milion barelů denně. V Evropě snížily produkci rafinerií také stávky zaměstnanců a narušení lodní dopravy.

Situace by se mohla dál zhoršit s blížícím se odklonem EU od ruských dodávek. Evropa je závislá na naftě více než jakýkoliv jiný region na světě. Podle údajů společnosti Vortexa se ročně do regionu dopraví zhruba 500 milionů barelů na lodích, z toho asi polovina je naložena v ruských přístavech. Spojené státy také zastavily dovoz z Ruska, které bylo minulou zimu důležitým dodavatelem na východní pobřeží.

Na východním pobřeží USA již nedostatek způsobil zavedení přídělového systému a zahájení nouzových protokolů, a to zima ještě nezačala. Dlouhodobý nedostatek nafty v celých Spojených státech je ale nepravděpodobný, protože země je čistým vývozcem tohoto paliva. Lokální výpadky a prudký nárůst cen však budou pravděpodobně častější. Spotřebitelé na severovýchodě USA budou mít i v tom nejlepším případě tuto zimu nejvyšší účty za energie za poslední desetiletí. Severovýchod USA je nejhustěji osídlený kout, kde teploty v zimě klesají pod bod mrazu, a je tak nejvíce závislý na topném oleji pro udržení tepla v domácnostech.

Blíží se zákaz dovozu z Ruska

Od února sankce EU zakážou dodávky ropy z Ruska po moři. Tyto ruské barely bude nutné nějak nahradit, aby ekonomika regionu fungovala jako dnes. Zda a jak se to podaří, zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že se termín sankcí rychle blíží, Evropa stále dováží obrovské množství nafty z Ruska, ale také ze Saúdské Arábie, Indie a dalších zemí. Podle společnosti Vortexa byl říjnový dovoz po moři nejvyšší nejméně od začátku roku 2016.

Problémy zhorší také zimní mrazy v Evropě. Podle poradenské společnosti Wood Mackenzie se očekává, že v březnu klesnou zásoby v celé severozápadní Evropě nejníže od roku 2011.

„Pokud přestane být Rusko dodavatelem, způsobí to velkou trhlinu v systému, kterou bude opravdu obtížné opravit,“ řekl Scaffardi.

Kvůli globálnímu nedostatku a vysokým cenám je pro vývozce, jako je Čína a Indie, finančně výhodnější posílat náklady do zemí v Evropě, které jsou ochotny platit velkou přirážku. Konzultační společnosti FGE odhaduje, že celkový vývoz pohonných hmot z Číny stoupne do konce roku o 500 tisíc barelů denně na téměř 1,2 milionu barelů denně. Zda to bude stačit k zaplnění celosvětového výpadku v dodávkách, to se teprve uvidí. Zatím touto situací trpí chudší země, které si nemohou dovolit platit tolik.

Srí Lanka, která bojuje s nedostatkem financí, si není schopna při současných cenách zajistit dostatek pohonných hmot. Thajsko prodloužilo snížení daně z nafty, aby ochránilo spotřebitele před rostoucími cenami, a vláda očekává, že tak přijde na příjmech o 551 milionů USD. Vietnam hodlá přijmout mimořádná opatření, aby zvýšil dodávky.

Krize v dodávkách nafty uškodila globální ekonomice, říká šéfka výzkumu společnosti Energy Aspects Amrita Senová. K řešení nedostatku nafty budou podle ní nakonec nutné nové kapacity rafinerií.