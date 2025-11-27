Hotel smrti: Proč je Cecil nejtemnějším ubytováním v USA
27. 11. 2025 – 8:15 | Zprávy | Anna Pecena
Budova v centru Los Angeles vypadá na první pohled jako obyčejný historický hotel. Jenže za fasádou se skrývá minulost tak temná, že by ji nevymyslel ani nejlepší hororový scénárista. Hotel Cecil se stal symbolem záhadných úmrtí, kriminality i nevysvětlených jevů – a čísla mluví jasně.
Od luxusu k peklu na zemi
Když se Cecil otevřel v roce 1927, šlo o elegantní hotel pro obchodníky a turisty. Nabízel přes 700 pokojů a měl ambici stát se jedním z nejprestižnějších ubytování v Los Angeles. Jenže 30. léta přinesla hospodářskou krizi a hotel se začal plnit nájemníky, kteří neměli kam jít. Místo stylového ubytování se z něj postupně stal laciný noclehárenský dům a epicentrum problémů.
Statistiky z policejních záznamů ukazují, že v okolí hotelu – na notoricky známé Skid Row – je dnes zaznamenáváno přes 13 000 trestných činů ročně, od loupeží až po násilné útoky. Právě tato lokalita se významně podepsala na pověsti Cecilova hotelu, který se stal magnetem pro ty nejtemnější příběhy Los Angeles.
Záhadná úmrtí a sérioví vrazi
Hotel Cecil si získal nechvalnou slávu díky sérii tragédií. Od 30. let bylo v budově nebo jejím bezprostředním okolí zaznamenáno více než 16 úmrtí, a to včetně podivných pádů z oken či nevysvětlených sebevražd. Tyto případy jsou dodnes předmětem odborných diskusí i mediálního zájmu.
Do historie hotelu se zapsali i dva nechvalně proslulí sérioví vrazi. V 80. letech zde pobýval Richard Ramirez, známý jako Night Stalker, a po něm krátce také Jack Unterweger. Ani jeden z nich tu nestrávil mnoho času, ale jejich spojení s hotelem vytvořilo atmosféru, která tento objekt pronásleduje dodnes.
Případ Elisa Lam a internetová exploze
Zdaleka nejslavnější kauzou je zmizení a smrt studentky Elisy Lam v roce 2013. Bezpečnostní video z výtahu, na němž se Elisa chová nevysvětlitelně chaoticky, obletělo internet a stalo se jedním z nejsledovanějších virálních klipů dekády. Tento případ ještě posílil pověst hotelu jako místa, kde nic není jen tak.
Vyšetřovací zprávy nakonec dospěly k závěru, že šlo o nešťastnou náhodu, ale teorie o nadpřirozených jevech nebo násilném činu se objevují dodnes a přitahují miliony čtenářů i diváků online dokumentů.
Hotel Cecil tak zůstává jedním z nejděsivějších a nejzáhadnějších míst v USA. Přes sto let existence, desítky tragédií a neustálé mediální spekulace vytvořily příběh, který je tak temný, až je prakticky nemožné mu odolat. Pokud existuje hotel, který se stal legendou, je to právě tento.