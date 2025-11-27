Dnes je čtvrtek 27. listopadu 2025., Svátek má Xenie
Počasí dnes 1°C Polojasno

Patrik Hezucký: Domů z nemocnice? Leoš Mareš prozradil další podrobnosti

27. 11. 2025 – 7:14 | Magazín | BS

Patrik Hezucký: Domů z nemocnice? Leoš Mareš prozradil další podrobnosti
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Oblíbený moderátor by se mohl konečně vrátit domů.

Oblíbený moderátor Ranní show Evropy 2 Patrik Hezucký už znervózňuje fanoušky skoro dva týdny. Od minulého pondělí totiž musel být hospitalizován. 

Veřejnost stále neví proč. A pokud všechno proběhne, jak je v plánu, nejspíš se to ani nikdy nedozví: Patrik se totiž s problémy chce poprat sám a nemíní se veřejně litovat.

O jeho stavu tak máme jen velmi kusé informace. Víme například, že ho trápí bolesti a musel dostávat morfium. Vzdor tomu si ale blízcí zachovávají optimismus: Leoš Mareš například nikdy nezaváhal, když tvrdí, že je Patrik v pohodě a že se vrátí.

A že moderátor vypadá dobře, potvrdil po nedávné návštěvě nemocnice i jeho kolega z podcastu, známý kuchař Zdeněk Pohlreich.

Jak navíc Mareš zmínil ve včerejší Ranní show, Patrik by se už v pátek mohl vrátit domů z nemocnice.

„Včera jsem jel po Ranní show za Patrikem do nemocnice. Přijeli jsme tam, my mu vozíme každý den kafíčko. Spinkal, vzbudil se, měl zase strašnou radost, že tam jsme, dal si kafíčko, a když jsme tam asi půl hodiny, tak se otevřou dveře a tam dvě sestřičky,“ vyprávěl Leoš.

„A ty mu říkají: ,Tak, pane Hezucký. Jestli vás máme v pátek pustit, tak to musíme rozchodit. Máme tu fyzio.‘ A začaly mu dělat fyzio,“ pokračoval a neskrýval dobrou náladu.

Však už bylo načase, aby přišly také nějaké dobré zprávy.

Tagy:
nemoc hospitalizace moderátor zdravotní problémy
Zdroje:
Extra.cz, Evropa 2, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Předvánoční akce, které potěší každého. A senioři si tentokrát skutečně přijdou opravdu na své

Následující článek

Hotel smrti: Proč je Cecil nejtemnějším ubytováním v USA

Nejnovější články