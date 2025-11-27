Patrik Hezucký: Domů z nemocnice? Leoš Mareš prozradil další podrobnosti
27. 11. 2025 – 7:14 | Magazín | BS
Oblíbený moderátor by se mohl konečně vrátit domů.
Oblíbený moderátor Ranní show Evropy 2 Patrik Hezucký už znervózňuje fanoušky skoro dva týdny. Od minulého pondělí totiž musel být hospitalizován.
Veřejnost stále neví proč. A pokud všechno proběhne, jak je v plánu, nejspíš se to ani nikdy nedozví: Patrik se totiž s problémy chce poprat sám a nemíní se veřejně litovat.
O jeho stavu tak máme jen velmi kusé informace. Víme například, že ho trápí bolesti a musel dostávat morfium. Vzdor tomu si ale blízcí zachovávají optimismus: Leoš Mareš například nikdy nezaváhal, když tvrdí, že je Patrik v pohodě a že se vrátí.
A že moderátor vypadá dobře, potvrdil po nedávné návštěvě nemocnice i jeho kolega z podcastu, známý kuchař Zdeněk Pohlreich.
Jak navíc Mareš zmínil ve včerejší Ranní show, Patrik by se už v pátek mohl vrátit domů z nemocnice.
„Včera jsem jel po Ranní show za Patrikem do nemocnice. Přijeli jsme tam, my mu vozíme každý den kafíčko. Spinkal, vzbudil se, měl zase strašnou radost, že tam jsme, dal si kafíčko, a když jsme tam asi půl hodiny, tak se otevřou dveře a tam dvě sestřičky,“ vyprávěl Leoš.
„A ty mu říkají: ,Tak, pane Hezucký. Jestli vás máme v pátek pustit, tak to musíme rozchodit. Máme tu fyzio.‘ A začaly mu dělat fyzio,“ pokračoval a neskrýval dobrou náladu.
Však už bylo načase, aby přišly také nějaké dobré zprávy.