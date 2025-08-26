Trump oznámil člence Rady guvernérů centrální banky Lise Cookové, že ji odvolává
26. 8. 2025 – 12:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump se rozhodl s okamžitou platností odvolat z funkce členku Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisu Cookovou.
Reaguje na obvinění, že se Cooková dopustila hypotečního podvodu. Trump to oznámil v pondělí večer na sociální síti Truth Social prostřednictvím kopie dopisu adresovaného Cookové. Ta uvedla, že odstoupit nehodlá, Fed se k záležitosti bezprostředně nevyjádřil.
První Afroameričanku, která kdy zasedla v bankovní radě americké centrální banky, Trump vyzval k rezignaci už minulý týden. Podle médií tak prezident pokračuje v útocích na nezávislost centrální banky i jejího šéfa Jeroma Powella. Toho kritizuje za to, že nesnižuje úrokové sazby, které podle Trumpa už měly být výrazně níže. Bude-li Trumpův bezprecedentní krok napaden u soudu, může otestovat hranice moci prezidenta nad nezávislým orgánem měnové politiky, uvedla agentura Reuters.
"Prezident Trump mě údajně vyhodil 'z pádného důvodu', ačkoli podle zákona žádný důvod neexistuje a on k tomu nemá žádnou pravomoc," uvedla Cooková v prohlášení zaslaném e-mailem o několik hodin později prostřednictvím advokátní kanceláře. "Budu i nadále vykonávat své povinnosti a pomáhat americké ekonomice... Neodstoupím," prohlásila.
Podle právníka Cookové se Trumpův nárok neopírá o řádný proces, základ či právní autoritu. "Podnikneme veškeré nutné kroky, abychom tomuto pokusu o právní postup zabránili," uvedl.
Trump v dopise Cookové napsal, že má k jejímu odvolání "dostatečný důvod", protože Cooková v roce 2021 v dokumentech k různým hypotečním úvěrům na nemovitosti v Michiganu a v Georgii uvedla, že obě jsou jejím trvalým bydlištěm, kde hodlá žít. Cooková podle obvinění lhala, aby získala lepší úvěrové podmínky.
Trump vyzval Cookovou k rezignaci minulý týden po zveřejnění dopisu šéfa Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) Billa Pulteho. Ten v dopise naléhal na ministerstvo spravedlnosti, aby Cookovou prošetřilo kvůli podezření z hypotečnímu podvodu. Cooková, kterou do Rady guvernérů Fedu jmenoval v roce 2022 Trumpův předchůdce Joe Biden, podrobné informace k dotyčným transakcím ještě neposkytla.
Ačkoli je funkční období guvernérů Fedu nastaveno tak, aby trvalo déle než mandát prezidenta, v případě Cookové až do roku 2038, zákon o centrální bance umožňuje odvolat úřadujícího guvernéra "z pádného důvodu". Američtí prezidenti ale tuto tuto stránku zákona ještě netestovali a zvláště od 70. let minulého století většinou drželi od Fedu ruce pryč, aby zaručili důvěru v nezávislost americké měnové politiky, připomíná Reuters.
Trump v dopise obvinil Cookovou z "podvodného a potenciálně zločinného jednání ve finanční záležitosti" a uvedl, že nemá důvěru v její bezúhonnost. "Dotyčné jednání vykazuje přinejmenším takovou nedbalost ve finančních transakcích, že zpochybňuje vaši kompetenci a důvěryhodnost coby finančního regulátora," dodal Trump. Tvrdí také, že má pravomoc odvolat člena bankovní rady podle článku 2 americké ústavy a zákona o centrální bance z roku 1913.
Cooková už minulý týden oznámila, že ani přes výzvy prezidenta odstoupit nehodlá. "Nemám v úmyslu nechat se zastrašit a odstoupit z funkce kvůli několika otázkám vzneseným v tweetu," uvedla tehdy. "Jako členka Rady guvernérů Fedu hodlám brát všechny otázky týkající se mé finanční historie vážně, a proto shromažďuji přesné informace, abych mohla odpovědět na všechny legitimní otázky a poskytnout fakta," dodala.
Vzhledem k bezprecedentní povaze této záležitosti není zatím jasné, jak se bude věc dál vyvíjet. Členové jiných nezávislých amerických institucí, kteří u soudu napadli Trumpovy pokusy o jejich vyhazov, museli vést právní spory na vlastní náklady s nejistým výsledkem.
Podle akademiků a historiků, s nimiž hovořily agentury AP a Reuters, by případný soudní spor v tomto případě mohl přinést spleť otázek ohledně výkonné moci ve Spojených státech, jedinečné povahy a historie Fedu i toho, zda důvodem k odvolání členky Rady guvernérů může být cokoli, čeho se mohla dopustit ještě před svým jmenováním, které schválil Senát.
Sarah Binderová z Brookingsova institutu uvedla, že prezidentovo využití formulace "pádného důvodu" je zřejmě spíše snahou zakrýt jeho skutečný záměr. "Vypadá to jako fíkový list, který nám má pomoci dosáhnout toho, co chceme, tedy protlačit do rady někoho, kdo sníží sazby," řekla.
Prezident Trump dlouhodobě prohlašuje, že do bankovní rady jmenuje pouze zastánce uvolněné měnové politiky. K 8. srpnu předčasně rezignovala členka rady Adriana Kuglerová, ač jí mandát končil až v lednu příštího roku. Trump tehdy řekl, že její rezignaci považuje za příjemné překvapení, a na její místo dočasně jmenoval svého ekonomického poradce Stephena Mirana.
Trump už za svého prvního prezidentského mandátu jmenoval do stálého sedmičlenného sboru hlasujících členů rady Christophera Wallera a Michelle Bowmanovou. Nahrazením Cookové by tak Trumpem dosazení lidé získali v radě většinu čtyř ku třem.
Základní úroková sazba je nyní v USA v pásmu 4,25 až 4,50 procenta, Fed ji dosud odmítal snížit se zdůvodněním, že Trumpova celní politika vytváří nejistotu kolem vývoje inflace. Příští měnové zasedání Fedu se koná 16. a 17. září a většina analytiků očekává snížení sazeb. V červenci zůstala míra inflace v USA na 2,7 procenta, tzv. jádrová inflace - která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií - ale vzrostla na 3,1 procenta.