Horoskop jasně říká, že tenhle týden přinese výsledky, ale bude třeba i odmítat
13. 10. 2025 – 13:33 | Magazín | Natálie Kozak
Zatímco se svět kolem vás zpomaluje, vy zjišťujete, že klid není lenost, ale moudrost. Tento týden patří všemu, co se děje beze spěchu, tedy dotekům, tichu, laskavosti i obyčejným dnům, které dávají životu rytmus. Hvězdy radí: než znovu vykročíte, nadechněte se.
Beran- Rovnováha
Hvězdy vám připomínají, že síla spočívá i v odpočinku. Tento týden bude o hledání rovnováhy mezi výkonem a zastavením, mezi tempem a tichem. Nepřetěžujte se snahou zvládnout všechno, naučte se říkat „dost“. Cení se i malá vítězství, protože právě ta vás přivedou k velkým změnám. Věnujte pozornost drobnostem doma, kde začíná klid i řád.
Šťastné dny: 14. října, 18. října
Býk- Kreativita
Objevte znovu kouzlo jednoduchých potěšení: šálek čaje, tanec, kreslení, zpěv, dotek barev. Cokoliv, co vás spojuje s tvořivostí, vám teď může vrátit vnitřní energii a radost ze života. Vaše duše potřebuje prostor, aby se mohla projevit beze spěchu a bez kritiky. Nápady k vám přijdou samy, jakmile přestanete tlačit na výkon.
Příznivé dny: 13. října, 16. října
Blíženci- Domov
Touha po pohodlí a harmonii bude silnější než obvykle. Uspořádejte svůj prostor tak, aby se vám v něm dobře dýchalo. Možná půjde jen o přerovnání knih, přemístění rostlin nebo rozhovor, který vyčistí vzduch. Pocit domova nevzniká náhodou, ale tvoří se laskavostí, časem a ochotou naslouchat těm, které máte nejblíž.
Příznivé dny: 15. října, 19. října
Rak- Kontakty
Vaše slova tento týden ponesou váhu. Dokážete přirozeně zaujmout, inspirovat, otevřít cesty, které byly uzavřené. Pište, mluvte, ptejte se, i nenápadná konverzace může vést k novým možnostem. Lidé kolem vás jsou připraveni slyšet, co říkáte, možná víc než kdy dřív. Využijte to k upevnění vztahů i k novým spolupracím.
Příznivé dny: 13. října, 17. října
Lev- Zdroje
Před vámi se otevírají dveře, které jste dosud neviděli. Všimněte si příležitostí, které se neblýskají, ale fungují. Může jít o nabídku spolupráce, nový směr, nebo prostě nápad, který vás posune dál. Tento týden vás učí vděčnosti, vážit si toho, co už máte, a investovat energii tam, kde skutečně roste.
Šťastné dny: 14. října, 18. října
Panna- Hodně štěstí
Jste v období, kdy se věci konečně začínají spojovat. To, co jste dlouho budovali, začíná přinášet výsledky. Pracovní uznání, malé osobní výhry, klid v duši, to všechno se prolíná a vytváří harmonii. Vaše píle a pečlivost jsou teď vidět. Věřte si víc a dovolte si mít radost z toho, co se vám daří.
Příznivé dny: 15. října, 19. října
Váhy- Pauza
Život se zpomaluje a dává vám šanci se nadechnout. Není třeba dělat všechno hned. Ticho není prázdné, je plné odpovědí, které uslyšíte, pokud se přestanete tlačit k výkonu. Dopřejte si den bez telefonu, dlouhou procházku nebo chvíli s knihou. Vaše rovnováha se obnovuje právě tehdy, když nic nehledáte.
Vhodné dny: 16. října, 18. října
Štír- Práce
Vaše nápady nacházejí publikum. Obklopují vás lidé, s nimiž můžete vytvořit něco trvalého. Neodmítejte pozvání na schůzky, akce ani spolupráci, která vám zpočátku připadá bezvýznamná, může z ní vyrůst něco velkého. Sdílejte své know-how, inspirujte ostatní a nechte zaznít, co nosíte v hlavě. Teď vás slyší.
Příznivé dny: 13. října, 14. října
Střelec- Ambice
Zaměřte pozornost na své cíle a nenechte se vyrušit tím, kdo nerozumí vaší cestě. Vaše energie je teď soustředěná a čistá, připravená k dalším krokům. Možná budete muset odmítnout kompromisy, které by vás zdržely, ale získáte tím vnitřní jistotu a klid. Neztrácejte čas vysvětlováním, prostě pokračujte.
Příznivé dny: 14. října, 19. října
Kozoroh- Priority
Nastal čas odstřihnout hluk. Přestanete se nechat vtahovat do drobností, které vás jen vyčerpávají. Uvědomíte si, že váš čas a pozornost jsou tím nejcennějším, co máte. Vyberte si projekty a vztahy, které vás posilují, ne ty, které vás vysávají. Cítíte zodpovědnost a právě z ní teď vyrůstá klid i síla.
Příznivé dny: 15. října, 18. října
Vodnář- Vztahy
Zastavte se a podívejte se kolem sebe. Kdo zůstává, když se přestane tančit? Tento týden se prověří vaše vztahy, ne dramatem, ale tichem. Možná zjistíte, že některé vazby potřebují péči a jiné klidné rozloučení. Pokud vám na někom záleží, řekněte to. Upřímnost a malé projevy pozornosti teď dokážou víc než velká slova.
Příznivé dny: 13. října, 16. října
Ryby- Upřímnost
Osvobozující pravda přichází v jemném tónu. Tento týden pochopíte, že neupřímnost unavuje víc než konflikt. Když se věci pojmenují, rozplyne se napětí. Vztahy, které obstojí, budou silnější než dřív. Nebojte se otevřít tím, že něco ukončíte, může začít něco lepšího.
Příznivé dny: 14. října, 17. října