Hokejistky prohrály na OH s Kanadou 1:5, favoritky rozhodly už v úvodu
10. 2. 2026 – 0:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
České hokejistky zakončily základní skupinu olympijských her v Miláně porážkou od Kanady 1:5
S obhájkyněmi zlatých medailí prohrály i šestý vzájemný zápas v historii. Zámořské hráčky duel rozhodly čtyřmi góly v první třetině, o jedinou českou branku se postarala Natálie Mlýnková.
Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové si v první části turnaje připsaly jednu výhru a tři porážky, postup do čtvrtfinále ale měly s ohledem na herní systém jistý. O jejich umístění rozhodnou další výsledky Švýcarska a Finska.
V brance českého týmu dostala poprvé na turnaji a premiérově na velké akci šanci Julie Pejšová, nezažila ale vydařený debut. Její spoluhráčky měly v úvodu 64 sekund výhodu dvojnásobné přesilové hry, skórovat ale nedokázaly. Vanišová trefila pouze tyč.
Čtrnáct sekund po skončení kanadského oslabení se navíc po rychlém protiútoku prosadila pohotovou dorážkou O'Neillová. Ve 14 minutě Pejšová inkasovala dvakrát v rozmezí 39 sekund a utkání pro ni skončilo. Nejprve ji po nešťastné teči Láskové překonala Fillierová a poté střelou na lapačku Staceyová.
Následně Češky doplatily na vyloučení. Při trestech Juříčkové a Kaltounkové se prosadila dvakrát Goslingová, Fillierová ještě trefila tyč. V polovině druhé třetiny mohla snížit Vanišová v přesilovce, její střela ale opět skončila na brankové konstrukci. Aby toho pro český tým nebylo málo, že hry odstoupily zraněné Čajanov.á a Juříčková.
Češky ve třech vzájemných zápasech nedokázaly vstřelit Kanadě gól, tentokrát ale s nulou neskončily. Ve 49 minutě se čtyři sekundy před koncem přesilovky prosadila nejlepší hráčka týmu na turnaji Mlýnková, která si připsala v MIláně již třetí branku.