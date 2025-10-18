Hokejisté Kladna s Jágrem v sestavě zdolali doma Vítkovice 3:1
18. 10. 2025 – 6:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Kladna, za které nastoupil poprvé v sezoně hrající spolumajitel Jaromír Jágr, zdolali v 15.kole extraligy doma Vítkovice 3:1. Rytíři bodovali popáté za sebou, z toho počtvrté vyhráli.
Ostravané neuspěli po sérii čtyř výher.
Jágr ve věku 53 let a 244 dnů opět posunul rekord nejstaršího pravidelně hrajícího hráče v domácí nejvyšší soutěži. Premiéru v barvách Rytířů si odbyl švédský brankář Oscar Dansk.
"Kluci mi to hodně usnadnili. Hodně střel zblokovali, ostatní jsem viděl. Hráli jsme dobře do defenzivy. Cítil jsem se dobře. Je to dlouhá doba, co jsem chytal naposledy. Kluci v kabině mě skvěle přijali, management a všichni lidi tady taky. Opravdu si ten vítězný start užívám," řekl novinářům Dansk, který naposledy chytal 18. dubna v AHL za San Diego na farmě Anaheimu.
V hledišti měl i podporu rodiny. "Moje žena se psem jsou zpátky ve Vancouveru. Žena tam pracuje. Ale přiletěl za mnou ze Švédska táta s nevlastní mámou. Je to od nich hezké. Byla to pro mě další motivace," prohlásil Dansk. Kouč David Čermák si jeho výkon pochvaloval. "Oscar nás držel celý zápas. Byl jistý, nepadaly z něj puky. Podal parádní výkon," uvedl kouč Rytířů.
Hosté se museli už po půl minutě bránit při Zbořilově trestu a Jágr poprvé naskočil na led v druhé přesilovkové formaci. Vítkovice se ubránily, ale v čase 7:05 se Rytíři radovali z úvodní branky. Po Mendelově střele z levého kruhu dorazil puk za Hrachovinu Robins. Domácí odolali při Pietronirově trestu a navíc v oslabení se dostal sám před vítkovického gólmana Robins, ale neuspěl. V závěru úvodní části nepřekonal Danska Macias.
Při Přibylově pobytu na trestné lavici si Hrachovina poradil s Vigneaultovou dorážkou. Ve 30. minutě při Pietronirově vyloučení se hosté dočkali vyrovnání. Po Hanzlově přihrávce překonal zblízka Danska Hladonik, který o chvíli později mohl i otočit skóre, ale švédský gólman jeho střelu z pravého kruhu vyrazil.
Při Vandasově vyloučení přerušil po 21 sekundách přesilovku hostů faulem Kalus, ale potom po Pietronirově třetím faulu v utkání se Rytíři bránili i 22 vteřin ve třech proti pěti. Další početní výhodu nabídl Ostravanům Blain, ale radovalo se při ní Kladna. Forman v přečíslení dvou na jednoho přihrál Konečnému, který prostřelil Hrachovinu mezi betony.
Při Freibergsově trestu v čase 42:49 sice Hrachovina dvakrát vyrazil Ojamäkiho střelu, ale puk se odrazil k Audetteovi, který zamířil do odkryté branky. Ve 45. minutě mohl ještě navýšit rozdíl Bareš, jenž se dostal do úniku, ale Hrachovina zasáhl.
Další početní výhodu při Kalusově vyloučení domácí nezužitkovali. Vítkovice se při Melkově pobytu na trestné lavici také neprosadily. V 55. minutě měl další příležitost domácích Ojamäki, ale Hrachovina zasáhl. V závěru se Rytíři ubránili při Žovincově trestu, při kterém sáhli hosté k power play.