Dnes je sobota 18. října 2025., Svátek má Lukáš
Počasí dnes 9°C Polojasno

Prodává nahotu! Divoška Kaira Hrachovcová: "Baví mě být bez cenzury"

18. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková

Prodává nahotu! Divoška Kaira Hrachovcová: "Baví mě být bez cenzury"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Někdejší dlouhovláska je k nepoznání, stále ale zůstává především svá.

Svébytná a jedinečná umělkyně Kaira Hrachovcová musí mít momentálně ruce plné práce: Krom svých běžných řemesel ještě žongluje celou řadou různých projektů a podnikatelských záměrů.

Tetuje, hraje, maluje, vystavuje se nahá za peníze, protože to se v dnešní době bůhvíproč bere za normální přivýdělek, nastartovala designové řady triček a doplňků a kdovíco ještě.

A protože to nejspíš bylo málo, navíc k tomu s partnerem začali vyrábět podcast.

Se svlékáním nicméně přestávat nehodlá: „To, co sdílím na instagramu, tak za tím si stojím. Jinak bych to tam nedala. Jsou to hezké fotky, i když jsou hodně odhalené. Jsou ale zakryté na intimních místech. Mám hodně hezkých fotek a baví mě být bez cenzury. Baví mě umělecké akty. Tak to mám na OnlyFans. To je platforma, kterou jsem si dovolila, a je na každém z nás, co tam zveřejníme. Co tam je? Stačí se podívat. Stojím si za tím, akorát je to tam pod kasičkou,“ uvedla pro magazín Expres.

Buď jak buď, Kaira má vlastní hlavu. A to se nedá než respektovat. Stejný důvod stojí i za její nedávnou proměnou, kdy shodila své ikonické dlouhé vlasy a nechala se ostříhat prakticky na kluka.

„Svoboda, že si dělám, co chci,“ popsala změnu pro eXtra.cz.

Kaira odmítá dogmata a není zvědavá na tradiční úhly pohledu, že žena musí mít dlouhé vlasy, aby vypadala žensky.

„Už nechci žít podle představ druhých. Neříkat si, že se víc lidem budu líbit s dlouhými vlasy, že budu víc ženská. Je to moje volba, moje svoboda,“ vysvětlila.

„Tímhle bych chtěla podpořit i další ženy. Třeba ty, které mají zdravotní problémy a trápí se, že si musí oholit hlavu. Chtěla bych, aby věděly, že i tak můžou být strašně cool. Že jim to může slušet a že se těch vlasů dá vzdát, aniž by to byl problém. Důležité je srdce, ne vlasy,“ dodala.

Tagy:
účes image změna herečka nahota
Zdroje:
Extra.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Hokejisté Kladna s Jágrem v sestavě zdolali doma Vítkovice 3:1

Následující článek

Mínus 50 stupňů, medvědi a umrzlé pivo. Tady byste žít nechtěli, stačí, že to dělají jiní

Nejnovější články