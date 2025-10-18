Prodává nahotu! Divoška Kaira Hrachovcová: "Baví mě být bez cenzury"
18. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jana Strážníková
Někdejší dlouhovláska je k nepoznání, stále ale zůstává především svá.
Svébytná a jedinečná umělkyně Kaira Hrachovcová musí mít momentálně ruce plné práce: Krom svých běžných řemesel ještě žongluje celou řadou různých projektů a podnikatelských záměrů.
Tetuje, hraje, maluje, vystavuje se nahá za peníze, protože to se v dnešní době bůhvíproč bere za normální přivýdělek, nastartovala designové řady triček a doplňků a kdovíco ještě.
A protože to nejspíš bylo málo, navíc k tomu s partnerem začali vyrábět podcast.
Se svlékáním nicméně přestávat nehodlá: „To, co sdílím na instagramu, tak za tím si stojím. Jinak bych to tam nedala. Jsou to hezké fotky, i když jsou hodně odhalené. Jsou ale zakryté na intimních místech. Mám hodně hezkých fotek a baví mě být bez cenzury. Baví mě umělecké akty. Tak to mám na OnlyFans. To je platforma, kterou jsem si dovolila, a je na každém z nás, co tam zveřejníme. Co tam je? Stačí se podívat. Stojím si za tím, akorát je to tam pod kasičkou,“ uvedla pro magazín Expres.
Buď jak buď, Kaira má vlastní hlavu. A to se nedá než respektovat. Stejný důvod stojí i za její nedávnou proměnou, kdy shodila své ikonické dlouhé vlasy a nechala se ostříhat prakticky na kluka.
„Svoboda, že si dělám, co chci,“ popsala změnu pro eXtra.cz.
Kaira odmítá dogmata a není zvědavá na tradiční úhly pohledu, že žena musí mít dlouhé vlasy, aby vypadala žensky.
„Už nechci žít podle představ druhých. Neříkat si, že se víc lidem budu líbit s dlouhými vlasy, že budu víc ženská. Je to moje volba, moje svoboda,“ vysvětlila.
„Tímhle bych chtěla podpořit i další ženy. Třeba ty, které mají zdravotní problémy a trápí se, že si musí oholit hlavu. Chtěla bych, aby věděly, že i tak můžou být strašně cool. Že jim to může slušet a že se těch vlasů dá vzdát, aniž by to byl problém. Důležité je srdce, ne vlasy,“ dodala.