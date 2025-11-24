Hokejisté Karlových Varů porazili Kometu 3:2 a zabrali po dvou porážkách
24. 11. 2025 – 6:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 25.kole extraligy doma nad Kometou Brno 3:2 a zabrali po dvou zápasech bez bodu.
Bylo to pro Energie teprve druhé vítězství z posledních šesti utkání. Úřadující šampion neuspěl poprvé po sérii tří výher.
"My jsme do zápasu chtěli vstoupit aktivně. Od začátku jsme se soupeře snažili dohrávat, hrát tvrdý a nepříjemný hokej. Myslím si, že se nám to dařilo. Potom ta odměna přišla. Měli jsme také přesilovky, dali jsme v nich dva góly, takže i díky tomu jsme je porazili," řekl po utkání novinářům karlovarský obránce Matteo Kočí.
Třebaže v úvodním dějství domácí přestříleli Kometu 16:4, šlo se do kabin po prvních dvaceti minutách za jednobrankového vedení hráčů z jihomoravské metropole. V 8. minutě po povedené kombinaci se Ščotkou poslal Kollár puk za bezmocného Frodla. Západočeši byli blízko vyrovnání v 16. minutě, kdy nahození Šťastného skončilo na tyči Stezkovy branky.
I ve druhé třetině byl obraz hry na ledě stejný. Domácí tlačili, stříleli a Brno vyráželo do nebezpečných protiútoků. Mezi 30. a 39. minutou poslali rozhodčí hráče Komety čtyřikrát na trestnou lavici. Hráči z lázeňského města využili pouze první přesilovku při Bartejsově vyloučení, kdy se od modré čáry se ve 30. minutě trefil Jaks. Nebezpečná byla i Tomkova střela z mezikruží. Hosté se mohli v oslabení dostat zpět do vedení poté, co dvakrát ujel Flek. První jeho střela skončila vedle pravé tyče a druhá v jeho náručí Frodla.
Poslední dějství začalo ve strhujícím tempu. Ve 43. minutě Černoch další z nabídnutých přesilových her a otočil tak vývoj zápasu. Povzbuzená Energie byla i nadále aktivní a po ostřelování Stezky se 47. minutě poprvé v extralize trefil Kočí.
"Myši (Josef Myšák) mi přihrál, já jsem tam byl úplně sám, zavřel jsem oči a padlo to tam. První gól v extralize pro mě hlavně znamená, že budu mít prázdnou peněženku," usmíval se Kočí. "Po této brance snad ze mě spadne deka, ale hlavní je, že máme tři body a že jsme vyhráli," dodal dvacetiletý zadák, který se dočkal trefy ve 27. utkání v extralize.
Kometa až ve 49. minutě dostala první přesilovou hru, kterou prudkou střelou z kruhu využil Zábranský. Blízko vyrovnávací brance byli Jihomoravané v 56. minutě, kdy při vyloučení Jakse a Beránka hráli 22 vteřin přesilovku pěti proti třem. Díky skvělému Frodlovi a obětavosti domácích obránců udržely Karlovy Vary jednobrankové vedení až do konce utkání. Hostům k vyrovnání nepomohla ani 99 vteřin trvající power play.