24. 11. 2025

Varování pro seniory: „výhodná“ nabídka dřeva na topení může znamenat podvod
Když se na podzim objeví slib „levného dřeva na topení“, seniorům by měly naskočit varovné kontrolky. Podvodníci totiž ve velkém lákají na úspory, peníze vyberou – a dřevo se nikdy nedoručí. Nenechejte se okrást v době, kdy je topení drahé.

Zcela běžný scénář, jak funguje past

Poptávka po palivovém dřevu prudce vzrostla kvůli rostoucím cenám energií. To využívají podvodníci, kteří inzerují dřevo „za bezkonkurenční cenu“. Po zaplacení zálohy nebo celé částky však dřevo nedorazí a komunikace s „dodavatelem“ končí.

Pro seniory, kteří chtějí ušetřit, je to obzvlášť nebezpečné – mohou přijít o značnou částku, přitom dřevo na topení nutně potřebují.

Typické triky, na které si dát pozor

  • Nabídka „velmi levného“ dřeva s rychlou dostupností je často jen návnada. Prodejce ani nevlastní les nebo skladem nic nemá. 

  • Záloha či celá částka předem, bez jasných podmínek dodání, smlouvy či faktury.

  • Při dodání přijde menší objem dřeva, než bylo domluveno. Například objednáno 8 m³, přijelo max. 5 m³. 

  • Internetový obchod nebo inzerce vypadají profesionálně, ale chybí ověřitelné kontakty, recenze nebo prodejce funguje jen přes email bez kamenné adresy. 

Jak se senior může ubránit – rady pro bezpečný nákup

  1. Neplaťte dopředu celou částku, pokud není jasně smluveno dodání a ověřený prodejce.

  2. Zkontrolujte recenze firmy, využijte internet a zjistěte, zda už někdo neměl s daným prodejcem problém.

  3. Při dodání změřte objem dodaného dřeva – ať šlo-li o sypané nebo naskládané polena. Jednoduchý poměr objemu v kontejneru vám může napovědět. 

  4. Buďte skeptičtí k nabídkám typu „právě teď extra sleva, jen dnes“. Často jde o tlakovou techniku.

  5. Pokud nakupujete online – ověřte, že web používá bezpečný protokol (HTTPS), má kontakty, fungující historii. 

Nebezpečí není malé: ztráta může být tisíce až desetitisíce korun, přičemž získat peníze zpět bývá složité. Pokud se senior rozhodne šetřit na topení, je lepší udělat nákup s rozmyslem, než naletět nabídce, která vypadá příliš dobře, než aby byla pravdivá. Zvláště když drahé topení zima zhoršuje, je dobré být ostražitý – protože „výhodná“ nabídka může být jen začátek.

 
