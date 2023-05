Cestovní ruch se stále vzpamatovává z dopadů pandemie, čelí novým výzvám

Globální cestovní ruch se ještě po koronavirové pandemii plně nezotavil a letos ani nezotaví. Čelí navíc novým výzvám, přesto jsou jeho vyhlídky optimistické, vyplývá z nejnovějších odhadů Světové rady cestování a cestovního ruchu (WTTC).

Po prudkém poklesu co do počtu cest v roce 2020 cestovní ruch v roce 2021 meziročně vzrostl o téměř 25 procent a v roce 2022 o 22 procent, uvedla americká televize CNBC a dává tato čísla do souvislosti se světovým děním v posledních letech.

Cestovní ruch v roce 2020 zastavila pandemie nemoci covid-19. Poptávka po cestování klesla na minimum a situace přiměla dopravce hromadně propouštět zaměstnance. Tato krize vedla po oživení k nedostatku letištního personálu, a dokonce i letadel.

Na letištích se ztrácela zavazadla, cestující čekali v nekonečných frontách a dopravní společnosti musely nahradit letištní personál vysoce postavenými manažery. Aktuálně klesla poptávka po cestovním ruchu kvůli vysokým cenám letenek.

Situace se zlepší příští rok

Ty vzrostly po vypuknutí války na Ukrajině, která vedla k extrémnímu růstu cen pohonných hmot. Právě geopolitické otřesy a s tím související ceny letenek budou letos nadále negativně ovlivňovat poptávku po cestovním ruchu.

To potvrzuje i společnost Riskline. Podle jejích prognóz došlo ke stimulaci cestovního ruchu v roce 2021 a 2022 díky znovuotevření hranic. „Ale nemůžeme očekávat, že tato dynamika bude pokračovat i v roce 2023,“ stojí ve zprávě firmy.

Jak uvedla skupina Sustainable Aviation, do finální ceny letenek se promítne v dlouhodobějším horizontu i dekarbonizace, která povede k dalšímu poklesu poptávky po létání. Výroba biopaliva je totiž v současnosti drahá, podotýká televize BBC.

Postupný nárůst poptávky po cestování se však začne projevovat v roce 2024. Podpoří jej příliv čínských turistů, od tohoto bodu pak bude sektor růst. „Očekáváme, že rok 2024 překoná rok 2019,“ prohlásila prezidentka a generální ředitelka WTTC Julia Simpsonová.

Oživení není rovnoměrné

Podle zprávy WTTC se vrátil cestovní ruch na úroveň před pandemií v případě 34 států, co se příspěvku k HDP týče. Patří mezi ně Spojené státy a Dominikánská republika. Do konce letošního roku tento cíl splní podle odhadů dalších 50 zemí.

„Náš výzkum předpovídá, že Severní a Latinská Amerika se do konce roku 2023 zotaví (v cestovním ruchu) na úroveň před pandemií,“ uvedla Simpsonová. Do roku 2024 pak ožije cestovní ruch v Evropě, Africe, Asii, Tichomoří a na Blízkém východě.

Do roku 2025 čeká oživení cestovního ruchu i Karibik. Letos se podle zprávy WTTC navíc obnoví zaměstnanost v tomto odvětví na 95 procent úrovně z roku 2019, kdy zaměstnávalo 334 milionů lidí, což představovalo dlouhodobý rekord.

V roce 2020 však přišlo v tomto sektoru o práci 70 milionů lidí. V roce 2021 se vrátilo 11 milionů a o rok později 21,6 milionu zaměstnanců.