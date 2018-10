Hlaste prohřešky učitelů, vyzývají žáky němečtí populisté. Co se smí říkat nahlas, řeší i české školy

17:05

Novináři musejí pracovat svobodně bez ohledu na to, kdo vlastní jejich redakci. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl během návštěvy Bratislavy na novinářský dotaz týkající se vstupu firmy českého podnikatele Daniela Křetínského do akcionářské struktury francouzského deníku Le Monde. Samotnou zmiňovanou transakci ale Macron odmítl komentovat.