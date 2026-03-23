Šokující odhalení NASA: Planeta se zpomalila a může za to člověk
23. 3. 2026 – 14:45 | Zpravodajství | Alex Vávra
Obří čínská přehrada Tři soutěsky neovlivňuje jen výrobu elektřiny, ale i samotnou rotaci Země. Vědci zjistili, že kvůli přesunu obrovského množství vody se den nepatrně prodloužil. Zní to neuvěřitelně, ale i lidská stavba dokáže pohnout celou planetou.
Dokáže lidstvo zpomalit rotaci celé planety? Na první pohled to zní jako přehnaný titulek z filmu o konci světa. Jenže tentokrát nejde o fikci. Obří čínská přehrada Tři soutěsky skutečně změnila způsob, jakým se Země otáčí. Ne dramaticky, ne katastroficky, ale dost na to, aby si toho všimli vědci. A možná i dost na to, aby to změnilo pohled na to, jak velký vliv vlastně lidstvo má.
Tento gigantický projekt stojí na řece Jang-c’-ťiang poblíž Sandupingu a už při pohledu na jeho parametry je jasné, že nejde o obyčejnou stavbu. Přehrada měří přes 2,3 kilometru na šířku a tyčí se do výšky 185 metrů. Její výstavba trvala roky a vyžádala si investici kolem 20,4 miliardy dolarů. Za její masivní konstrukcí se nachází obrovská vodní nádrž o objemu přibližně 40 kubických kilometrů. To není jen číslo, to je masa vody, která váží miliardy tun.
A právě tahle masa je tím, co roztočilo vědeckou debatu. Nejde jen o výrobu energie, i když přehrada produkuje elektřinu srovnatelnou s výkonem asi patnácti jaderných reaktorů. Jde o něco mnohem zajímavějšího. O to, že lidé svou činností dokázali pohnout samotnou rovnováhou planety.
Jak přehrada ovlivňuje rotaci Země
Když se tak obrovské množství vody přesune a nahromadí na jednom místě, změní se rozložení hmoty Země. A fyzika je v tomhle neúprosná. Jakmile se změní rozložení hmoty, změní se i rotace. Vědci tomu říkají změna momentu setrvačnosti. V praxi to znamená jediné, planeta se začne otáčet o maličko jinak.
Výsledkem je prodloužení dne o 0,06 mikrosekundy. Pro člověka naprosto nepostřehnutelný rozdíl. Pro vědu ale jasný důkaz, že i lidské stavby mohou ovlivnit chod planety. Moderní přístroje totiž dokážou zaznamenat i tak extrémně malé odchylky. Zajímavé je i to, že nejde jen o čas. Přehrada zároveň nepatrně mění tvar Země. Planeta se kvůli přesunu hmoty o něco více zplošťuje na pólech a mírně „nabobtnává“ v oblasti rovníku. Opět jde o změnu, kterou nikdo z nás neuvidí, ale z pohledu fyziky je naprosto reálná.
A teď přichází moment, který všechno vrací zpátky na zem. Za celé stáří vesmíru, tedy přibližně 13,8 miliardy let, by tento efekt přidal jen asi tři dny. Tři dny za celou existenci vesmíru. To jasně ukazuje, jak zanedbatelná tato změna ve skutečnosti je.
Reakce a širší souvislosti
Jakmile se tato informace dostala na internet, okamžitě se stala hitem. Lidé začali vtipkovat o tom, že by si mikrosekundy mohli ukládat na delší víkend, nebo že lidstvo zvládlo zpomalit rotaci Země, ale stále čeká na nové technologické zázraky, na které se těší.
Za humorem se ale skrývá hlubší význam. Tento jev je dalším důkazem toho, že Země není neměnná koule, ale dynamický systém, který reaguje na změny, ať už jsou způsobeny přírodou, nebo člověkem. Rotaci planety totiž ovlivňuje celá řada faktorů. Velkou roli hraje například gravitační působení Měsíce, pohyb tektonických desek nebo dokonce velká zemětřesení.
Například v srpnu minulého roku byl zaznamenán jeden z nejkratších dnů v historii měření. Země se tehdy otočila rychleji než obvykle, konkrétně o 1,25 milisekundy. I takové výkyvy ukazují, že rotace planety není konstantní. Přehrada Tři soutěsky se tak stává symbolem něčeho většího než jen výroby elektřiny. Je důkazem technologické síly lidstva, ale také připomínkou toho, že naše zásahy do přírody mají dopady, které sahají dál, než bychom čekali.
Naštěstí v tomto případě nejde o nic nebezpečného. Planeta se kvůli přehradě nevychýlí z rovnováhy, nezpomalí dramaticky a rozhodně nám nepřidá čas navíc na spánek. Přesto je fascinující si uvědomit, že i něco tak „obyčejného“, jako je přehrada, může ovlivnit rotaci celé Země.
A možná právě to je na tom nejzajímavější. Ne to, že se den prodloužil o nepatrný zlomek sekundy, ale že jsme jako lidstvo dospěli do bodu, kdy naše stavby dokážou zanechat stopu i v samotném pohybu planety.