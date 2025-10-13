Hašek rezignovat nechce, s týmem by si rád zahrál play off o mistrovství světa
13. 10. 2025 – 6:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek po porážce 1:2 na Faerských ostrovech v utkání kvalifikace mistrovství světa rezignovat nehodlá.
Dvaašedesátiletý kouč by si rád s týmem zahrál březnové play off o šampionát, nedokáže ale odhadnout, zda u něj po dnešní šokující prohře zůstane. Řekl to na tiskové konferenci v Tórshavnu.
"Nemyslím si, že bych měl odněkud utíkat. Jsme a skončíme druzí ve skupině. Řekl jsem jednu věc, za kterou si stojím - že tenhle tým má jeden cíl, a to je postup na mistrovství světa. Jestli to bude z baráže, nebo nebude, to je jedno. Myslím, že kluci si za tím cílem jdou. Že se dnes tenhle zápas nepovedl, to se bohužel stalo," řekl Hašek.
Jeho pozice může být ve velkém ohrožení, byť z hlediska boje o postup na šampionát není porážka s Faeřany nijak fatální. Reprezentanti zůstali na druhém místě ve skupině a k jeho udržení jim v listopadu stačí doma porazit trpaslíka z Gibraltaru.
Přímo na šampionát v příštím roce projdou jen vítězové skupin, celky na druhých místech absolvují play off. Český tým má díky loňskému triumfu ve skupině B1 Ligy národů téměř jistou účast minimálně v baráži. Druhé místo v klasické kvalifikaci může znamenat lepší výchozí pozici pro březnové play off a výhodu semifinále v domácím prostředí, dnešní prohrou si ale reprezentanti situaci zkomplikovali.
Na otázku, zda mohlo jít o jeho poslední utkání, Hašek nedokázal odpovědět. "O tom já nerozhoduji. Porážka mě mrzí. Rád bych si zahrál tu baráž, kterou jsme s kluky vybojovali. Je to možné (že to byl poslední zápas). Já o tom nerozhoduji, je to takhle prakticky každý zápas," připomněl Hašek, že pod tlakem je již delší dobu.
Na první místo a přímý postup už jeho svěřenci téměř definitivně nedosáhnou, reálnou šanci ztratili čtvrteční bezbrankovou remízou s Chorvatskem. "Jestli si myslíme, že budeme přehrávat Chorvaty? Zkusili jsme to, nebyli jsme v těch zápasech s nimi lepší. Tým skončí na druhém místě, má zajištěnu baráž prakticky už z toho, že jsme (vloni) vyhráli Ligu národů B. Je potřeba tým připravit na baráž. Jestli to bude se mnou nebo bez mě, to vám neřeknu. Já to nevím, já o tom nerozhoduji," řekl Hašek, který vede mužstvo od loňského ledna.
Připustil, že šlo o jeden z jeho nejhorších večerů na lavičce reprezentace. "Určitě to není dobré, podobně jako když jsme dostali pět gólů v Chorvatsku. To taky nebyl vůbec příjemný večer. V Gruzii také. Ale takové věci bohužel někdy v zápasech jsou, někdy přijdou. Je to nepříjemné," uvedl Hašek.
Odmítl, že by jeho svěřenci zápas s Faeřany na umělé trávě jakkoliv podcenili. "Neviděl jsem, že by se někdo na hřišti na něco vyprdnul. Chybělo mi v ofenzivní fázi více náběhů, že jsme se víc nedostávali do šancí. Musím říct, že ten jejich systém 5-4-1, ze kterého vychází do protiútoků, je nepříjemný," uvedl Hašek.
"Když proti tomuhle soupeři hrajete do plných, nikdo si nevypracuje moc šancí. Bohužel jsme je neotevřeli prvním gólem, byli skoro celý zápas na koni. Výsledek 0:0 byl pro ně také příznivý. Ale měli jsme se s tím vypořádat lépe. Všichni v kabině jsou skleslí, mrzí je to. Nedá se nic dělat, to je sport," konstatoval Hašek.
Navzdory dnešní porážce je přesvědčen, že tým má na to, aby startoval na mistrovství světa. "Každý zápas je jiný. Když si vezmeme zápas s Chorvatskem a projdeme si data, tak jsme se jim vyrovnali v běžeckých i herních statistikách. Tady Chorvati vyhráli 1:0, byl to pro ně také náročný zápas. Na rozdíl od nás ho zvládli," konstatoval Hašek.
"Každý zápas je zkrátka jiný, každý soupeř je jiný. Můžeme se měřit i s těmi nejsilnějšími, i když zápas tady se nám nepovedl. Tady jsme propadli. Ale nemyslím si, že by to byl nějaký ukazatel k mistrovství světa. Ať tam jede ten, kdo vyhraje baráž - z těch 16 týmů postoupí čtyři," dodal kouč.