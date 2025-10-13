Lásku nepotřebuje! Slavná herečka se rozešla: "Je to lepší než předtím"
13. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbená herečka přiznala konec vztahu, na smutek to ale nevypadá.
Oblíbená herečka Anna Jiřina Daňhelová se nedávno svěřila, že společnost lidí až tak moc nevyhledává a občas má raději spíš klid v přírodě. Což je přístup, se kterým se každý alespoň trochu introvertní člověk samozřejmě okamžitě dokáže ztotožnit.
Anna své toulky přírodou až donedávna sdílela alespoň s přítelem, nyní už to ale vypadá, že na ně zůstala opět sama.
„Vypadá to tak, že bych tuhle zimu nemusela usínat se studenýma nohama pod peřinou. Uvidíme. Člověk nikdy neví, co se může stát, tak nechci být ještě úplně konkrétní. Ale snad se to ubírá nějakým pozitivním směrem,“ pochvalovala si loni v listopadu nový vztah v rozhovoru pro magazín Super.
Všechno vypadalo na nejlepší cestě a o půl roku později si spolu páreček dokonce vyrazil na dovolenou: „Nepoletím sama. Ano, jsem šťastná. Já si to chci nechat pro sebe. To nejdůležitější oči nevidí, a dokud je to soukromé, tak to není ničím ohrožené,“ uvedla herečka.
Jenže ani soukromý a tudíž novinami a magazíny neohrožený vztah není automaticky imunní všem krizím. A tahle láska skončila dřív, než jsme se vůbec mohli dozvědět, s kým vlastně byla.
„Já nového přítele nemám. Já vůbec nemám přítele,“ uvedla Anna ve středu, když se magazín eXtra ptal na oslavu blížícího se výročí.
Žádné uplakané oči a vyrvané vlasy kvůli tomu ale opravdu nehrozí. Herečka naopak vypadá naprosto v pohodě: „Je to dobrý, je to lepší než předtím. Takže super,“ usmívá se.