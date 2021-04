Britská vláda se chystá vyšetřit lobbování expremiéra Camerona

Britský ministerský předseda Boris Johnson se vyslovil proto, aby se nezávisle vyšetřilo lobbování expremiéra Davida Camerona, který se údajně snažil ovlivnit členy kabinetu ve prospěch zkrachovalé finanční společnosti Greensill Capital. Informovaly o tom agentura Reuters a britská média.

Zakladatel firmy Greensill Capital, australský bankéř Lex Greensill, působil jako neplacený poradce Davida Camerona, který vedl britskou vládu v letech 2010 až 2016. Cameron podle stanice BBC od roku 2018 pro Greensill Capital pracoval a snažil se bezúspěšně členy britské vlády přesvědčit, aby firmě zajistila přístup k půjčkám se státní podporou.

Cameron tlačil na ministry financí, aby zařídili společnosti mimořádné finanční prostředky. Textovou zprávu zaslal i současnému šéfovi státní pokladny Rishimu Sunakovi. V roce 2019 se pak Cameron a Lex Greensill soukromě setkali na skleničce s ministrem zdravotnictví Mattem Hancockem a diskutovali s ním o novém schématu vyplácení peněz pracovníkům britského zdravotnického systému NHS.

Vyšetřování kauzy Greensill povede Nigel Boardman z právnické kanceláře Slaughter and May. Podnět k přezkoumání daly listy Financial Times a The Sunday Times, které přinesly zprávu o Cameronově lobbování za firmu Greensill Capital. Zprávy vyvolaly dohady, nakolik se Johnsonův kabinet podobá vládám, které zprostředkovávají výhodné smlouvy svým známým. Tato obvinění však vláda odmítá a argumentuje tím, že Cameron zamýšleného výsledku nedosáhl.

Cameron v nedělním prohlášení uvedl, že se svými kroky vládnímu kodexu nezpronevěřil. Zároveň ale doplnil: „Jako bývalý ministerský předseda akceptuji, že komunikace s vládou se musí uskutečňovat jen těmi nejformálnějšími cestami, aby nedocházelo k mylným výkladům.“

Firma Greensill Capital poskytovala služby společnostem, které nechtějí čekat, až zákazníci zaplatí za zboží či služby. Za malý poplatek tak společnost zaplatila dodavatelům, jakmile doručili zboží. Své peníze dostávala zpět poté, co zákazník zaplatil.

Greensill například přesvědčil britskou vládu k vytvoření podobného systému pro lékárny, aby dostávaly peníze dříve, než je vyplatí zdravotnický systém NHS.Greensill Capital pak v roce 2018 na vytvoření tohoto schématu získal smlouvu. Nejméně od roku 2018 se ale objevovaly pochybnosti o kondici firmy.

V červenci minulého roku pak jedna z pojišťoven přestala některé investory Greensill Capital krýt. Od března letošního roku je společnost v insolvenci.