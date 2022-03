Gruzie a Moldavsko oficiálně požádaly o vstup do Evropské unie

Gruzie a Moldavsko oficiálně žádají o vstup do Evropské unie, dokument putuje do Bruselu.

Gruzie dnes oficiálně předložila žádost o vstup do Evropské unie, oznámil podle agentury AFP premiér země Irakli Garibašvili. Moldavská prezidentka Maia Sanduová dnes rovněž podepsala oficiální žádost o členství své země v EU, uvedl Reuters. Dokument by měl dorazit do Bruselu v nadcházejících dnech.

Po přijetí do EU volá také Ukrajina, která od minulého čtvrtka čelí ruské invazi.

„Předkládáme žádost o vstup do Evropské unie,“ oznámil podle AFP gruzínský premiér poté, co podepsal příslušný dokument.

„Gruzie je evropská země. Naše země v průběhu mnoha století patřila k oblasti evropské kultury a civilizace a i dnes přispívá cenným vkladem k její ochraně a rozvoji,“ citovala premiérova slova agentura Anadolu.

Gruzie, Moldavsko ani Ukrajina zatím nepatří mezi kandidátské země. V úterý ale Evropský parlament vyzval unijní orgány, aby pracovaly na přiznání tohoto postavení pro Ukrajinu a aby ji začlenily do jednotného unijního trhu.

S Gruzií EU rozvíjí vztahy na základě takzvané dohody o přidružení, díky níž se například snížila cla pro podniky vyvážející do této zakavkazské země.

„Chceme žít v míru, demokracii a svobodě. Zatímco některá rozhodnutí si žádají jistý čas, jiná musí být přijata rychle a razantně a s využitím příležitostí, které přináší proměny dnešního světa,“ řekla Sanduová na tiskové konferenci v Kišiněvě. „Trvalo 30 let, než Moldavsko dospělo, ale dnes je země připravená přijmout zodpovědnost za svou vlastní budoucnost,“ řekla moldavská prezidentka před kamerami.