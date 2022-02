Gazprom tvrdí, že nadále dodává zákazníkům v Evropě plyn přes Ukrajinu

Ruská plynárenská společnost Gazprom dodává plyn do Evropy přes Ukrajinu i nadále v souladu s požadavky svých zákazníků.

S odkazem na sdělení firmy o tom dnes informovala agentura Reuters. Přes Ukrajinu proudí plyn i do České republiky.

Další ruský plynovod Jamal, který vede přes Bělorusko a Polsko, se v neděli ráno opět přepnul do obráceného režimu. To znamená, že pokračuje v dodávkách plynu z Německa na východ do Polska, ukazují údaje německého provozovatele sítě Gascade.

Polský provozovatel plynovodní soustavy Gaz System dnes také oznámil, že plynovod spojující Polsko a Litvu zahájí provoz dříve. Otevřen má být 1. května, původní termín byl polovina letošního roku.

První aukce objemu pro přepravu plynu plynovodem se bude konat v dubnu pro kapacitu v obou směrech dostupnou do května do září.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí, včetně České republiky.

Česko dováží většinu plynu z Ruska. Vedle trasy přes Ukrajinu a Slovensko má napojení na plynovod Nord Stream, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa.